Un jeune de Manchester City joue deux matchs en quatre heures

When you've got a first team game at 3pm and an EDS game at 7:30pm #ManCity pic.twitter.com/Yz7CQZA8NI — Manchester City (@ManCity) October 16, 2021

EG

Il a dû bien dormir.Lucas Paquetá semblait avoir placé la barre très haut en jouant deux matchs en l’espace de 42 heures. Mais ce samedi, un certain Cole Palmer l’a ridiculisé. Jeune pépite de Manchester City, l’attaquant est dans le groupe pro pour affronter Burnley. Comme une victoire facile se profile, Pep Guardiola le fait entrer en toute fin de match. Sauf que dans la foulée du coup de sifflet final, Palmer esquive la douche et garde son short pour aller filer un coup de main à l’équipe B.Titulaire, l’Anglais de 19 ans joue l’intégralité de la rencontre et plante un triplé assez monumental qui permet aux siens d’écraser Leicester (5-0). Deux buts en première période (19, 45+1) et un dernier en fin de match (83), juste histoire de repartir avec le ballon pour garder un souvenir de cette folle journée.Deux matchs en une journée, en voilà une idée pour la FIFA.