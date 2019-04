Un jeune anglais construit les stades de Bundesliga en Lego

All of the building blocks are in place here for tomorrow night (literally ?)@AwayDayJoe_'s masterpiece ??️#FCA #FCAB04 pic.twitter.com/FEH4TUG2rx — FC Augsburg English (@FCA_World) 25 avril 2019

Joe le bricoleur.A 11 ans, Joe Bryant s'est donné une mission : reconstruire tous les stades de Bundesliga à l'aide de briques Lego. Ce fan d'Ipswich Town a commencé à construire sa première enceinte à l'âge de cinq ans et depuis, le jeune anglais ne s'arrête plus puisqu'il en serait à déjà huit stades construits, sans compter celui d' Anderlecht » a confié le jeune garçon àNécessitant environ 2000 pièces chacun, ses stades sont presque identiques à la réalité et ont fait de ce gosse une véritable star en Allemagne . Invité par les clubs de Bundesliga à présenter ses maquettes lors d'avant-matchs, le petit Joe dit avoir choisi les stades allemands car les supporters sont très bruyants et que les stades sont tous très différents.A quand le Stade de la Licorne ?