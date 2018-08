Un jeudi sérieux sur le marché des transferts

En attendant que les signatures de Gonzalo Higuaín et Leonardo Bonucci soient officielles, peu de rumeurs totalement loufoques en ce jeudi 2 août. Et ce n'est pas plus mal. Seul petit bémol : Axel Witsel risque de ne pas revoir l'Europe si rapidement, finalement.

La mauvaise surprise du jour

La transaction inter-anglaise du jour

La déclaration du jour

Les accords du jour

Les rumeurs du jour

Exclusiva de @carlos_hidalgo2: El Sevilla está muy cerca de cerrar un acuerdo con el Eintracht de Frankfurt por el croata Ante Rebic, subcampeón del mundo. Aún no hay acuerdo pero las posturas están muy cercanas y se podría cerrar el traspaso por unos 21 millones en próximos días pic.twitter.com/T5NLhqwWcE — Sevilla en la Onda (@sevillaenlaonda) 2 août 2018

Le jeune attaquant anglais, Reo Griffiths (18 ans), a signé un contrat professionnel d’une durée de 4 saisons avec la #TeamOL, soit jusqu’au 30 juin 2022.Toutes les informations ? https://t.co/YXbxM7FxW6#WelcomeReo pic.twitter.com/6xdOcmtb2l — Olympique Lyonnais (@OL) 1 août 2018

C'est officiel et ça nous fait une belle jambe

We are delighted to announce that Japan international Yoshinori Muto has completed a move to Newcastle United after he was granted a work permit at a hearing today. #NUFC pic.twitter.com/eB7qAoxtsa — Newcastle United FC (@NUFC) 2 août 2018

Par Florian Cadu

Et sine revenait pas en Europe ? Alors que tout est OK à Dortmund pour accueillir le Belge - qui a même passé avec succès sa visite médicale -, voilà que le le Tianjin Quanjian s'oppose au départ de son joueur. En témoigne les propos de son entraîneur, Paulo Sousa : «» Ascenseur émotionnel.Le mercato britannique ferme ses portes dans quelques jours, alors on s'active. Crystal Palace s'est donc offert, milieu de West Ham, pour un peu plus de dix patates. Pas hyper cher. Karl-Heinz Rummenigge sera-t-il le dernier à confirmer quesera toujours bavarois en 2018-2019 ?Sin'était pas titulaire lors de la première journée de Ligue 2 contre Brest, c'est parce qu'il va quitter les Lorrains. Direction Toulouse... et la Ligue 1. Pour 2,5 millions d'euros.Everton est d'accord pour prêterà la Fiorentina, après l'avoir offert à l'Olympiakos durant une année. La signature ne tient plus qu'à des considérations salariales.au Barça, c'est quasiment fait. Le Sénégalais de 19 ans vient renforcer le côté droit de l'équipe catalane. On y croit, à ce petit bonhomme.Suite à sa Coupe du Monde réussie,devrait rejoindre Séville. Et Francfort empocherait 21 millions d'euros dans l'affaire. Joli.est un gardien français de 28 ans ayant évolué à Metz, à Lens et même à Nice. Exilé au NEC Nimègue depuis 2016 et désormais libre, il pourrait atterrir au Feyenoord Rotterdam. Une belle carrière de seconde zone en toute discrétion.C'est l'histoire d'un bon attaquant qui a rejoint un peu tôt un club trop grand pour lui. Second couteau à Barcelone (qui l'a acheté trente millions d'euros il y a deux ans),va peut-être aller trouver du temps de jeu à Watford sous forme d'un prêt de deux ans (avec option d'achat obligatoire). Ce qui ne serait pas une mauvaise idée.Le Betis Séville pensait être seul sur? Il s'est trompé, puisque Newcastle est venu aux nouvelles. Et a même débuté les négociations avec l'Olympique Lyonnais, qui a déjàcomme remplaçant numérique.Ça sent le retour pour. l'Ancien milieu de Caen, aujourd'hui à Getafe, souhaite reporter les couleurs du Stade Malherbe. Jouable.ne s'est jamais réellement imposé à Lorient, et ce ne sera pas le cas non plus cette saison. Après Göztepe et Eupen, c'est le Sporting Gijón qui récupère la bestiole. Deuxième division espagnole pour elle.Il ne restait qu'un permis de travail à obtenir pour que le transfert se réalise.l'a obtenu et passe donc de Mayence à Newcastle. Coût du bordel : onze plaques. Sidnei da Silva n'ira pas au TFC. La raison ? Il a signé en faveur du Betis Séville. La Corogne aurait peut-être préféré la première option.