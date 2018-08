Un jeudi serein sur le marché des transferts

Aucune véritable surprise niveau mercato, mais des transactions dont on parlait depuis quelques temps défintivement bouclées. Comme celle de Thilo Kehrer, qui signe au Paris Saint-Germain pour près de quarante millions d'euros.

La dépense du jour

Le contre-pied du jour

Le jackpot du jour

La déclaration du jour

? Fabien Mercadal "On veut un joueur pour remplacer @R_Rodelin, quelqu'un qui pourrait évoluer sur les côtés. On aimerait recruter deux nouveaux offensifs." #SMCaen #TeamSMC pic.twitter.com/mP013MUU1d — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) 16 août 2018

Les accords français du jour

Le retour du jour

Les rumeurs du jour

L’ AJ Auxerre tente le gros coup pour Kameni !! Les dirigeants Auxerrois se sont manifestés auprès du Fener. Les relations Commoli / Graille / Janot pourraient aider à rendre possible un dossier très difficile ! pic.twitter.com/ITyEtgI3Q9 — ⭐️⭐️ Yahoo Sport France (@YahooSportFR) 15 août 2018

C’est fait, mais ça ne va pas changer nos vies

Welcome to Moscow, Nikola! ?? pic.twitter.com/zRgxKe5Sc0 — PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) 16 août 2018

Benvinguda @Sergipalencia96 ! Le latéral du @FCBarcelona est prêté pour une saison en Gironde ! pic.twitter.com/aZc8ffgddA — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) 16 août 2018

Elle vient du Paris Saint-Germain, comme annoncé. Le club de la capitale a investi pas moins de 37 millions d'euros sur, polyvalent défenseur allemand de Schalke 04. Une raison supplémentaire pour penser que Thomas Tuchel veut instaurer une défense à trois centraux.Il y a quelques jours,avait un pied et quatre orteils à Rennes. Aujourd'hui, il n'en aurait même pas un ongle. La faute à Huesca, avec qui l'Iranien aurait signé un contrat avant d'entamer des discussions avec les Bretons, qui proposaient davantage d'argent à Östersunds que les Espagnols. Étrange histoire...L'AS Beauvais-Oise peut sourire. Avec le transfert dede Séville à l'AS Rome, le club où est passé le milieu français entre 2004 et 2005 récupère la coquette somme de 133 250 euros. Ridicule comparé aux trente millions d'achat du joueur, mais énorme pour une équipe amateure évoluant en National 3.» Ambitieux projet à deux semaines de la fin du mercato, M. Mercadal.Les Girondins de Bordeaux renforcent un concurrent en vendantà Montpellier. Coût de la transaction : quatre millions d'euros, et un petit pourcentage à la revente. Qu'en pense Giovani Sio ?Départ de Bordeaux toujours, le prêt deà Caen est confirmé. Mais sans option d'achat, attention.Cette fois, ça y est :est définitivement Stéphanois. Pour cinq millions d'euros, et de très longues discussions estivales avec l'Olympique de Marseille.» Visiblement, Angers est ravi de revoir. Parti tenter l'aventure anglaise à Birmingham, le colosse a décidé de revenir aux sources. Avec, peut-être, le brassard au bras.Carlos Kameni à Auxerre, vous y croyez ? Pas du tout ? On est d'accord.Il n'a jamais fait son trou à Tottenham. Alors, Georges-Kévin Nkoudou va éviter de le creuser en Angleterre, et devrait tenter de rebondir en Allemagne, à Mayence. Il s'agirait normalement d'un prêt d'un an. Histoire qu'il (re)prenne de la valeur et que lespuissent le refourguer à un bon prix dans quelques mois.Un temps, il fut partie des noms évoqués pour aller en Russie avec l'Équipe de France. Aujourd'hui, c'est Benfica qui souhaite attirer, loin d'être indispensable à Séville. Pas sûr que ça l'aide à retrouver les Bleus.a vingt ans, compte déjà deux sélections avec la Croatie et va aller se faire les dents au CSKA Moscou pendant une saison. Avant de revenir tout péter à Everton.passe du Hellas Vérone à Auxerre. Et de Serie B à la Ligue 2, donc., lui, quitte l'AJA pour Niort. Il faudra attendre la fin de saison pour savoir si le choix était bon.Décidément, Bordeaux aura agité ce jeudi. Les Girondins se sont faits prêterpour une saison (sans option d'achat) par Barcelone. Un latéral droit qui pourrait constituer une belle petite surprise.est lui aussi prêté un an à Gérone. Il vient de Manchester City, où la concurrence est un poil exacerbée.