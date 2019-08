Un jeudi de l’Assomption sur le marché des transferts

Quand tout le monde se la coule douce en ce 15 août, eh bien le marché des transferts fait exactement de même. Heureusement, l’OL est là pour secouer tout ce petit monde. Reine-Adélaïde est officiellement un Gone, pendant que Diop ne l’est bientôt plus du tout. Récap’.

Ils ont embrassé leur nouveau maillot

→ Jeff Reine-Adélaïde s’engage avec l’OL

→ Pape Cheikh Diop retourne au Celta, en prêt

@PapeCheikhJR volve a casa! Cedido con opción de compra Levará o número 24 Presentación o próximo luns 19 ás 19:00 en Abanca Balaídos!E xa son... 11 CANTEIRÁNS NO RC CELTA 2019/20!#PapeVolveaCasa #IstoVaiDeCorazón — RC Celta (@RCCelta) August 14, 2019

→ Denis Will-Poha prêté à Guimarães

Um novo Conquistador chega ao Castelo!Neste mês de Agosto, temos a certeza que se vai sentir em casa #SomosAAlmaDoRei #Conquistadores pic.twitter.com/wfjizG5N7Z — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) August 15, 2019

Le projet intéressant du jour

Pourquoi Edinson Cavani doit signer au Salto Uruguay Fútbol Club

La photo de vacances

Le 15 Août 2007, Alexis Sánchez était prêté par l’Udinese à River Plate

Point UNFP : Fabio Coentrão

Pourquoi tant de hype sur Lamine Fomba ?

Par Julien Duez, Victor Launay et Arthur Stroebele

Voilà un excellent coup. L’OL a officialisé l’arrivée de Jeff Reine-Adélaïde (21 ans) pour les cinq prochaines saisons. Le milieu polyvalent arrive en provenance du SCO Angers contre un montant de 25 millions d'euros, plus 2,5 millions d'euros de bonus et un pourcentage à la revente de 15% en cas de plus-value. Jeff Reine, remets nous des glaçons.Il ne se sera jamais imposé. Pape Cheikh Diop (22 ans) repart comme il était arrivé en 2017 : dans l’anonymat complet. Le milieu de terrain fait son retour au Celta Vigo où il a été cédé pour prêt payant de 500 000 euros, accompagné d’une option d’achat à neuf millions. L’international espagnol U19 repart certainement avec un goût d’inachevé, sans que personne ne connaisse réellement son niveau. Diop, flop ?Renne se déplume, même chez les jeunes. Le milieu de terrain Denis-Will Poha (22 ans) rejoint le Portugal en prêt pour une saison du côté du Vitoria Guimaraes (D1 portugaise). Les Bretons veulent encore que le champion d’Europe U19 (2016) s’aguerrisse avant de le lancer régulièrement en Ligue 1. Quel prénom, quand même.Quel autre club que l’OM pour parler de projet ? Alors que le Champions Project semble pourtant cuit dans l’oeuf, Dimitri Payet, lui, y croit encore dur comme fer : «» , a expliqué le meneur de jeu olympien en conférence de presse. Langue de bois ? Jamais.Des rumeurs envoient le buteur parisien à Miami la saison prochaine mais Ocean Drive ne semble pas être le meilleur terrain de jeu pour le Matador. Qui aurait bien plus sa place au Salto Uruguay FC, à côté de là où il est né. Le club serait en effet une transition parfaite pour le parisien, qui pourrait continuer à jouer tout en s’occupant de son troupeau et en exploitant les terres qu’il a déjà acheté dans la région. En attendant l’arrivée au club de Luis Suarez, également né là-bas. Revenir à Salto, ça serait quand même une belle pirouette.El Rio Grande.Recruté par l’Udinese en 2006, qui avait lâché trois millions d’euros au Deportes Cobreloa pour s’attacher ses services, l’attaquant chilien de dix-neuf ans Alexis Sánchez ne portera cependant pas encore la tunique desla saison prochaine. Après avoir disputé la saison dernière avec le Colo-Colo, Celui qu’on surnommeau Chili est de nouveau prêté en Amérique du Sud et découvrira le championnat argentin avec River Plate, qui a déboursé un million d’euro pour s’attacher les services du chilien cette saison. Le prometteur attaquant aura comme compagnons d’attaque le Colombien Falcao ainsi que l’Uruguayen Sebastián Abreu. Ça peut faire mal.Incompréhensible de voir un tel nom sur le carreau, à deux semaines de la fermeture du marché des transferts. Fabio Coentrão, passé par Benfica, le Real Madrid, Monaco ou encore le Sporting Portugal n’est certes pas dans la meilleure période de sa carrière. Mais de là à le laisser libre… Un latéral gauche au pied de velours sera toujours un atout, surtout pour un club de milieu de tableau. À 31 ans, le Portugais n’est pas encore cramé, et peut rendre de fiers services dans la rotation, sans parler de son immense expérience dans un vestiaire. Des clubs qui cherchent un latéral gauche, il y en a des dizaines. Mais des latéraux gauche comme Coentrão, ça ne court pas les rues. Qu’attendez-vous ?Chaque année, l’AJ Auxerre a beau s’enfoncer un peu plus en Ligue 2, son travail de formation jouit encore d’une plutôt belle cote. A tel point que le club icaunais arrive désormais à tirer un excellent prix de gamins qui n’ont qu’une poignée de matchs à leur actif avec l’équipe-première. La saison dernière, c’était Evan Ndicka qui avait rejoint Sébastien Haller à Francfort contre cinq millions d’euros et ce, malgré seulement seize rencontres disputées. Cette fois-ci, le dossier le plus chaud se nomme Lamine Fomba : 21 ans, ancien international U18 et 36 matchs de purgatoire dans les pattes. Excellent milieu défensif, le natif de Rosny-sous-Bois qui se décrit comme un mélange de N'golo Kanté et de Paul Pogba a obtenu son bon de sortie de la part de la direction auxerroise, malgré les trois ans de contrat qu’il lui reste. Et ils sont nombreux à s’être jetés sur l’occasion : Amiens d’abord, Brest et Rennes ensuite et enfin, Nîmes. Les Crocos tiennent pour l’instant le bon bout, mais leur première offre de trois millions d’euros a été refusée. Il va falloir faire un effort messieurs les Gardois ! Lamine a en effet très envie de découvrir la Ligue 1 dans votre cité ensoleillée et Romain Philippoteaux sera le meilleur des grands frères pour l’aider à s’intégrer. En plus, avec l’argent du transfert, Auxerre arrivera peut-être à recruter les ailiers qui lui font cruellement défaut.