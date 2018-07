Un jeudi bronzage sur le marché des transferts

Les jours assommants de chaleur passent et les grands clubs rivaux se défient plus du regard qu'ils ne lancent les premières grosses offensives pour chiper la plus belle prise. Spéculations et discussions de comptoir vont donc bon train. En attendant, voilà les quelques petites ondes de choc qui ont égrené cette journée durant laquelle vous aviez tout intérêt à aller prendre un bain de soleil.

pic.twitter.com/X0C8RbkkC1 — Racing club de Lens (@RCLens) 26 juillet 2018

Acté mais on s’en tape royalement

Chelsea FC has today completed the signing of Rob Green, who joins to provide backup for Thibaut Courtois and Willy Caballero... https://t.co/EzkhZxBHu6 — Chelsea FC (@ChelseaFC) 26 juillet 2018

Elle vient naturellement du meilleur attaquant brestois de l’histoire du foot,, dont les jours passés à Turin sont désormais comptés. C’est en tout cas ce qu’affirme laqui indique que le Milan est lancé à pleine vitesse sur un dossier mécaniquement délicat. Higuain reçoit en effet les bouquets de fleurs de la part de nombreux gentlemen d’un peu partout en Europe. Notamment de Chelsea, où Maurizio Sarri se ferait un plaisir d’agréger le 9 argentin à son projet de jeu.C’est officiel, Aleksandr Golovin débarque en Principauté . L’ex du CSKA Moscou, révélation du Mondial à la maison cet été, devrait coûter la bagatelle de 30 millions d’euros et devient la recrue la plus chère de l’été rouge et blanc. Vadim Vasilyev a par ailleurs révélé que le milieu de terrain de 22 ans avait été l’objet d’une bataille entre oligarques : «» Et de devenir le plus beau Russe à jouer dans l'élite française depuis Aleksandr Mostovoï.ne portera pas le costume d’entraîneur pour tout de suite. Aston Villa (Championship), chez qui il semblait avoir une touche selon de nombreux médias anglais, a finalement mis fin aux commérages et communiqué sa confiance au locataire actuel,, pourtant dindon de la farce l’an passé en ratant l’accession dans l’élite. La sagesse invite désormais Titi à viser un club de League One.Petite perle à venir sur la côte atlantique avec la visite médicale prochaine deau FC Nantes si l’on en croit. Le milieu de terrain brésilien de l'Udinese sort d’une classe verte à Estoril où il avait été prêté et serait transféré à hauteur de 4 millions d’euros chez des canaris à l’accent plutôt sud-américain opte pour la Turquie et le Fenerbahçe selon toute vraisemblance. Après s’être légèrement perdu à Swansea, l’attaquant ghanéen devrait passer sa visite médicale dans les prochaines heures et rejoindre un ex-compère phocéen en exil, Mathieu Valbuena . Rien de mieux pour parler du bon vieux temps. On verra bien quand on aura 30 ans.Plus qu’une question d’heures pourqui devrait quitter le PSV Eindhoven pour débarquer sur le côté droit de la défense napolitaine, comme confirmé par le président De Laurentiis au micro de. Tout est désormais dans les mains du Colombien qui fait traîner l’affaire en longueur. En cas de pépin de dernière minute, c’est le Bordelaisqui est pressenti comme plan B.Le probable départ d’ Eden Hazard de Chelsea au Real Madrid pourrait entraîner un effet domino assez spectaculaire.étaye un peu plus cette thèse en révélant que le pactole empoché par la vente pourrait servir les Blues à arracherdes mains de la Lazio. Les proches du milieu serbe seraient notamment séduits à l’idée d’envoyer le bambin à Londres. La séquence pillage des trésors de la Lazio ne fait donc que commencer. Ernesto Valverde craint de prendre un gadin avant le début du championnat. Son milieu de terrain a subi un léger défrichage à la suite des départs pour la route de la soie du désormais Japonais Andrès Iniesta et du Chinois Paulinho . Rien de mieux que d’appliquer un peu d’engrais pour nourrir sa terre du milieu, et il se pourrait qu’il le trouve à Valence. Le hic,vaut un paquet de pognons : 50 millions comme inscrit sur l’étiquette libératoire.117 matches de Ligue 1 et voilà le Montpelliéraindéjà en tête de peloton pour Wolfsburg, qui a déjà pris contact avec le club héraultais.La bonne pioche à venir pour la Lazio qui devrait selonse trouver un second regista en plus de Lucas Leiva , en la personne de. Le milieu croate sans club depuis que la Fiorentina l’a lâché cet été. Le marchérésiste tant bien que mal à la marée.La plus belle tignasse du Mondial,, pourrait déguerpir de son détroit du Bosphore et du Besiktas pour les rives de la Mersey selon. À 29 ans, le défenseur croate vice-champion du monde voit d'un bon œil l'association avec son compatriote Lovren. L'opération, chiffrée à 25 millions d'euros, s'explique sûrement par les frais de coiffeur.La direction rennaise n’a décidément pas le temps de niaiser sur son marché estival. Aussitôt la succulente plus-value encaissée sur Gnagnon, à hauteur de 15 millions d'euros, celui-ci est remplacé par une valeur sûre de la Ligue 1, Damien Da Silva , 30 ans et plus de 130 matches en Ligue 1 sous les couleurs caennaises. Le défenseur central signe en Bretagne un bail de deux ans.Prêté l'an passé par Bordeaux à Malaga, Diego Rolan a vécu toute la saison en position de lanterne rouge. Appartenant désormais à La Corogne, l'Uruguayen de 25 ans découvrira la Galice plus tard. Il vient d'être prêté à Leganés, qui terminera a priori 20de Liga au printemps prochain.Le RC Lens obtient le prêt d’une petite sucrerie de la part de Manchester City :. Avec 10 buts et 5 passes décisives pour sa première saison en D1 néerlandaise au NAC Breda, le joueur de 21 ans formé à Auxerre a naturellement tapé dans l’oeil de Philippe Montanier qui s’est illustré dans un petit clip d’arrivée bluffant de suspense.tente le rêve anglais en arrimant à Newcastle. Le défenseur hélvète de La Corogne débarque en qualité de joueur «» aux yeux de Rafa Benitez après un Mondial pourtant loin d'être inattendu puisque achevé en huitièmes pour la quatrième fois d’affilée.débarque en numéro 3 sur la liste des portiers de Chelsea. Il avait auparavant évolué à Huddersfield où il était... numéro 3. Pas de panique, les envies d’ailleurs de Courtois et les cagades d'un Caballero peuvent lui offrir du temps de jeu. Alors qui c’est le plus fort ? Évidemment c’est le vert.On ne s’arrête pas sur la Canebière., 20 ans, vient garnir le groupe de défenseurs centraux de l’OM après avoir été repéré en National 2, à Bergerac. Et on vous voit venir, mais aucun lien de parenté avec Mamoudou.