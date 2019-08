Un jeudi british sur le marché des transferts

Le marché des transferts est entré en fusion ce jeudi. Deadline oblige, les clubs anglais se sont affolés dans ces dernières heures de mercato. Et si Tottenham s'est montré très actif en recrutant notamment Ryan Sessegnon et surtout Giovani Lo Celso, Arsenal, l'ennemi juré, a su répondre en prenant Kieran Tierney. De son côté, Manchester United a finalement cédé aux nombreux appels du pied de l'Inter pour Romelu Lukaku. Bref, c'était un jeudi so british.

Ils ont embrassé leur nouveau maillot

Romelu Lukaku est enfin un joueur de l’Inter

Lo Celso débarque à Tottenham, Ryan Sessegnon le suit

We are delighted to announce that we have reached agreement for the season-long loan signing of @LoCelsoGiovani from @RealBetis with an option to make the transfer permanent. #HolaLoCelso ⚪️ #COYS https://t.co/fGEHrQiq8D — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 8, 2019

Ismaïla Sarr s’envole à Watford

You asked, we delivered...Five-year deal ✅Club record fee ✅Squad number 23 ✅#AnnounceSarr — Watford Football Club (@WatfordFC) August 8, 2019

Arsenal recrute Kieran Tierney

Scottish international Kieran Tierney has joined us from @CelticFC on a long-term deal!??????? #TimeForTierney — Arsenal (@Arsenal) August 8, 2019

Christian Gourcuff remplace coach Vahid

? Bienvenue à la Maison Jaune, Coach Gourcuff ? pic.twitter.com/NEDBsCys8z — FC Nantes (@FCNantes) August 8, 2019

Emil Krafth à Newcastle

✍? The 25-year-old right-back, who helped Sweden reach the quarter-finals at the 2018 World Cup in Russia, has signed an initial four-year contract at St. James' Park.Full story: https://t.co/ab4pSEc2gA#WorKrafth #NUFC #DeadlineDay pic.twitter.com/EEyQLpb5jj — Newcastle United FC (@NUFC) August 8, 2019

Cristian Pavón préfère la MLS à la Ligue 1

Le projet intéressant du jour

La photo de vacances

Le 8 août 2013 : Romelu Lukaku signait à Chelsea

Point UNFP : Gregory van der Wiel

Pourquoi Morgan Schneiderlin doit signer à Bordeaux

Par Claude-Alain Renaud

Ça devait bien finir par se faire. Après des semaines de négociations, de un coup oui, un coup non, un coup trop cher, Romelu Lukaku s’est officiellement engagé à l’Inter Milan pour les cinq prochaines saisons. L’attaquant de 26 ans était la cible numéro une d’Antonio Conte, qui devrait faire de lui le centre névralgique de son dispositif offensif. Mais le tacticien italien devra quasiment faire des miracles avec le Diable Rouge, lui qui reste sur une saison en demi-teinte du côté de Manchester United. Et vu les 65 millions d'euros - plus treize de bonus - dépensés pour l’ancien buteur de Manchester United, lesvont rapidement demander des comptes.No Dybala ? No problem ! Tottenham a réussi à avoir sa touche argentine. Son nom ? Giovanni Lo Celso. Le milieu de terrain est prêté par le Betis Séville avec une option d'achat. Selon plusieurs médias, il s'agirait d'un prêt payant à hauteur de 16 millions d'euros pour une option d'achat s'élevant à 60 millions d'euros. Une bien belle opération pour lesqui cherchaient à tout prix un milieu créateur. Quid de Christian Eriksen ? Le Danois devrait bien s'envoler vers d'autres horizons. Dans un club qui joue en blanc et en Espagne ?Mais ce n'est pas tout. Tottenham a également fait venir Ryan Sessegnon en provenance de Fulham dans ces dernières heures du mercato anglais. Le prix tournerait autour de 27 millions d'euros selon Transfermarkt. Après avoir participé à l'Euro Espoir avec l'Angleterre, le très offensif latéral gauche continuera son apprentissage du haut niveau sous les ordres de Mauricio Pochettino. Dans le système du coach argentin, il peut faire très mal.Nouvelle perte importante au Stade rennais. Après Hatem Ben Arfa, c’est au tour d’Ismaila Sarr de faire ses valises. L’international sénégalais quitte la Bretagne en échange de 30 millions d'euros, et va découvrir la Premier League sous le maillot de Watford. Un championnat à sa portée, tant l’ailier est capable de mettre le feu sur son côté droit grâce à sa vitesse et sa qualité de dribbles. En revanche, il faudra prendre un peu de muscles pour rester debout, Isma.Il ne manquait plus qu'un défenseur pour que le mercato d'Arsenal soit considéré comme excellent. C'est chose faite. Lesont recruté le jeune Kieran Tierney pour un montant estimé à 27 millions d'euros et un contrat jusqu'en 2024. À 22 ans, l'Écossais du Celtic compte déjà 170 rencontres toutes compétitions confondues et douze sélections. Un bel investissement sur l'avenir pour le club londonien. Cependant, est-ce que ce sera suffisant pour cacher les énormes lacunes de la défense desOn aimerait essayer de deviner à quel moment de la saison Christian Gourcuff serait viré par Waldemar Kita, tant le président du FC Nantes a l’embrouille facile. Mais quelle agréable surprise de voir l’ancien coach lorientais de nouveau sur un banc de Ligue 1. Après un passage peu concluant au Stade rennais lors de la saison 2016-2017, le technicien s’est exilé au Qatar avec ses idées de jeu : jouer au ballon. Ce jeudi, le papa de Yoann fait son grand retour en France. Et le mariage s’annonce idéal : un coach qui aime le beau jeu dans un club qui en a la tradition.Lesont déboursé 7 millions d’euros pour s’attacher les services du latéral droit de 25 ans. Prêté à Amiens la saison dernière par Bologne, le Suédois a convaincu sur le flanc droit au point de voir le club picard lever son option d’achat au début du mercato. Mais l’histoire n’aura pas duré bien longtemps. Emil préfère dédoubler avec Allan Saint-Maximin que Chadrac Akolo.Cristian Pavón a officiellement posé un lapin aux Girondins de Bordeaux. L’ailier de 23 ans est allé s’installer en Californie du côté des Los Angeles Galaxy de Zlatan Ibrahimović. L’international argentin arrive en prêt de deux ans avec option d’achat, et surtout une clause assez originale : son club, Boca Juniors, peut décider de vendre le joueur à une autre équipe durant son prêt à LA si l’offre est jugée intéressante. Heureusement, le club au scapulaire a décidé de ne pas être le dindon de la farce.» Mathieu Lacour, directeur général du Stade de Reims, présente la nouvelle recrue,, en provenance de la réserve du Stade rennais. Avec un contrat de quatre ans, l'attaquant de 20 ans aura largement le temps de montrer l'étendue du projet rémois.James Rodríguez, lofteur officiel du Real Madrid, prend du bon temps avec sa fille. Gareth Bale ? Bof, il doit être au golf.Ça y est, Chelsea a trouvé le successeur de Didier Drogba. Le club londonien a recruté Romelu Lukaku en provenance d’Anderlecht pour un montant de 15 millions d’euros. L’attaquant belge n’a que 18 ans mais c’est déjà un monstre physique. Et un monstre devant le but. En deux saisons avec les Mauves, Lukaku a inscrit 41 pions en 98 rencontres toutes compétitions confondues. Des statistiques complètement folles couplées à un style de jeu ressemblant à l’idole de Stamford Bridge : puissant, rapide, fort dos au but et bon de la tête. Si l’attaquant ivoirien n’a pas fini de faire trembler les défenses de Premier League et d’Europe, il pourrait bien, en même temps, jouer le rôle de grand frère. Pour sa première année sur le banc des, le, André Villas-Boas, a de quoi faire.Un joueur de l'école Ajax sans club, ça existe. Gregory van der Wiel en est un. Le latéral droit de 31 ans sort d'une pige à Toronto, en MLS, après des passages au Fenerbahçe et à Cagliari. Le point de non retour ? Son passage raté au Paris Saint-Germain, où il n'a pas su s'imposer comme titulaire. Pourtant ce ne sont pas les qualités qui lui manquent. Avant cet épisode parisien, l'international néerlandais avait fait les joies de son club formateur grâce à ses déboulés sur le flanc droit et sa qualité de centre, qui lui ont permis notamment de participer à 46 rencontres avec les. Nul doute qu'un retour au pays ou un challenge en France dans un club moins huppé que celui de la capitale, pourrait faire du bien à lui et l'équipe qui désirerait le prendre.Après avoir recruté Laurent Koscielny, la cinquième recrue défensive des Girondins de Bordeaux, le club girondin doit désormais s’attarder sur son milieu de terrain. Younousse Sankharé et Valentin Vada étant sur le départ, les Marine et Blanc se retrouvent un peu juste dans l’entrejeu, avec notamment des joueurs très jeunes, et auraient bien besoin d’un joueur expérimenté à ce poste. Et si, cette personne était Morgan Schneiderlin ? Sur le départ du côté d’Everton, le milieu de 29 ans pourrait faire son grand retour en France, après avoir passé deux petites saisons à Strasbourg. Outre ses qualités indéniables de premier relanceur, l’ancien joueur de Southampton pourrait apporter un peu plus d’agressivité que seul Otavio peut mettre à ce poste. De par son profil, l’Alsacien pourrait être complémentaire avec le milieu Brésilien et de jeunes joueurs comme Yacine Adli et Toma Basic, très bons techniquement mais encore un peu justes physiquement. Ses quinze sélections en équipe de France seront aussi les bienvenues, dans un effectif qui n’en a pas forcément l’habitude. Puis, si Laurent Koscielny a été séduit par le projet girondin, alors pourquoi pas Morgan Schneiderlin ?