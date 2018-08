Un jeudi anglais sur le marché des transferts

Le mercato anglais se clôturant ce jeudi soir, et même si Thibaut Courtois a officiellement quitté Chelsea, les clubs de Premier League ont fait le show et envoyé leurs dernières billes.

L'officialisation du jour

Courtois chanting Atleti Ultra Anti Real Madrid chants « Jump jump little kangaroo, Madridista can f***** themselves » . Tears man pic.twitter.com/sEgVUJtB4L — J.R (@ElaficionadoFC) 18 juillet 2018

Le pari du jour

Le point d'interrogation du jour

Les dernières minutes du jour

We are delighted to confirm that Leander Dendoncker has joined Wolves on an initial season-long loan from @rscanderlecht.#WelkomLeander | @CoinDeal_ ✍️?? pic.twitter.com/BmKVqNwHoh — Wolves (@Wolves) 9 août 2018

The 24-year-old midfielder made 2️⃣4️⃣ La Liga appearances for @RealBetis_en last season.#CityAsOne ?⚽️?⚽️ pic.twitter.com/uMgpScqhR1 — Cardiff City FC (@CardiffCityFC) 9 août 2018

We are delighted to announce the signing of striker Lucas Perez from Arsenal! #WelcomeLucashttps://t.co/82EqdU3lYF — West Ham United (@WestHamUtd) 9 août 2018

We are delighted to announce the signing of Daniel Arzani from @MelbourneCity! #mancity pic.twitter.com/55SoNc8qRK — Manchester City (@ManCity) 9 août 2018

Le râteau du jour

Les déclarations du jour

Le choix exotique du jour

Les rumeurs du jour

C'est fait, mais on l'aura oublié demain

OFICIAL ? | El Deportivo Alavés incorpora al lateral zurdo @AdrianMarin28 para las próximas 3 temporadas. Ongi etorri, Adrián ?!? https://t.co/y0Ebxfy5GX#MarínAlbiazul ?⚪? pic.twitter.com/VOs8YIly7g — Deportivo Alavés (@Alaves) 9 août 2018

#Mercato Christopher Maboulou s'est engagé pour une saison avec l'#ASNL. Capable d’évoluer à tous les postes offensifs, l’ancien joueur de Châteauroux et de Bastia totalise une centaine de match en professionnel. pic.twitter.com/SpJvbXvADR — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) 9 août 2018

✍️C'est officiel ! Farid El Melali est angevin ?Il s'est engagé pour les 4 prochaines saisons avec les ⚫️et ⚪️#LAFORCEDUSCO pic.twitter.com/q3bfI8nv7S — Angers SCO (@AngersSCO) 9 août 2018

Comme attendu,a été présenté par le Real Madrid. Chelsea récupère moins de quarante millions dans l'histoire. «, a déclaré le protagoniste.» Même au moment de cette chanson ?En échange,fait le chemin retour. Le Croate est prêté un an sans option d'achat. À voir à quel niveau Maurizio Sarri parviendra à l'amener.Déjà bien armés en attaque avec notamment Diego Costa et Antoine Griezmann, l'Atlético Madrid a lâché quinze millions d'euros pour. Qui est est loin d'être un mauvais joueur, mais qui n'a pas réussi à convaincre à Milan. En tout cas, Kevin Gameiro ne devrait pas rester voir ce qu'il donne chez les Matelassiers.jouera l'an prochain pour Wolverhampton. Anderlecht a accepté de le prêter avec option d'achat obligatoire. Le club belge touchera donc les sous dans un an.Même chose pour, cédé un an à Cardiff par le Betis Séville. En même temps, le promu anglais avait besoin de se renforcer.Même chose, aussi, pour. Toujours pas décidé ni à lui faire confiance, ni à le vendre, Chelsea l'a prêté à Everton. Et évidemment pas à Manchester United, qui était sur le coup. Ce n'est pas tout pour les: peu avares en transferts, les bleus ont pris(libre) et la doublette barcelonaise(prêt payant de 2,25 millions d'euros) /(plus de trente millions)...passe du Dinamo Zagreb à Leicester. Coût de l'opération : quinze millions d'euros. Rien que ça., qui n'a jamais réussi à s'imposer à Arsenal, est attrapé par West Ham pour 8,5 millions d'euros. Drôle d'idée. Lesont également craqué pouret ses 32 printemps.Pas de nouvelle folie pour Manchester City, juste la signature de la promesse australienneen provenance de Melbourne City. Histoire de le prêter trois ou quatre ans et de le vendre cinq millions.Alors qu'on évoquait un transfert de quinze millions d'euros,rejoint finalement Huddersfield en prêt. Les clauses ne sont pas encore connues, mais ça sent l'option d'achat obligatoire.Petite surprise :, portier de Séville, est prêté à Fulham. Que de prêt... Fulham, qui a eu le temps d'engager(Bristol), aurait par ailleurs signé...pour trente millions ! Le conditionnel reste de mise en attendant l'officialisation.Non, non et non.ne voulait pas quitter Monaco pour Fulham, et l'a fait savoir. Ce qui semble réfléchi.» Que Courtois soit prévenu,n'est pas du genre à se laisser marcher dessus par plus grand que lui.» Pas la peine de préciser que, une seule recrue au compteur, est furax...En voilà une belle fin de carrière. Désormais loin de la Premier League,s'est envolé pour l'Impact de Montréal. Un an de contrat canadien pour le défenseur de 35 ans.Selon toute vraisemblance,devrait s'engager avec les Girondins de Bordeaux. Pourtant, le président de Guingamp a dernièrement souligné que l'attaquant - qui a vu son transfert pour l'Impact de Montréal échouer - n'avait pas franchement le droit moral de renforcer un autre pensionnaire de Ligue 1...Miguel Cardoso aime visiblement les recrues. Avec déjà cinq renforts dans son effectif, l'entraîneur nantais ne serait pas contre la venue de, milieu offensif portugais de 31 ans. Sauce lusitanienne pour les Canaris.Angers cherche légitimement à gagner des sous. Après avoir refusé une offre monégasque de huit millions d'euros, le Sco attend une meilleure somme de la part de la Juventus ou de Schalke 04 pour. Dans le cas contraire, le club ne sera pas mécontent de la garder.à Amiens ? Peut-être bien.Pendant que l'Angleterre multiplie les mouvements, le Deportivo Alavés prend, latéral gauche de Villareal. Qui, à 21 ans, a tout son temps.rejoint Nancy pour une saison. Et plus si affinités.Neuf millions d'euros. C'est le prix de, qui troque son Krasnodar pour le Lokomotiv Moscou. Joli mariage.Comme d'habitude, Angers se montre intelligent lors du mercato. Sa nouvelle recrue s'appelle, international algérien qui vient du Paradou AC. Encore une pépite qui sera vendue neuf millions dans deux ans.Les Girondins de Bordeaux n'ont pas kiffé. Une année et cinq titularisations après son arrivée, Jonathan Cafu repart à l'Étoile Rouge Belgrade, où il est prêté. Toute petite perte.