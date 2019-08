Un jeudi acrobatique sur le marché des transferts

Pas de doute, la canicule est bien passée à Lille : elle a aujourd'hui fait place à une énorme pluie de billets. Tandis que l'OM et Bordeaux galèrent toujours à boucler leurs dossier, le LOSC affiche en effet toujours la même facilité déconcertante à faire rentrer de l'argent. En résumé, Pépé est enfin parti, Leão a suivi, Osimhen s'est engouffré dans la porte laissée entrouverte et Dodi Lukabakio l'a reclaquée sur les doigts des Lillois. Bref, heureusement que les Nordistes étaient là pour mettre l'ambiance aujourd'hui.

Un feuilleton s'achève. Tout proche de Naples la semaine dernière, Nicolas Pépé a finalement succombé à la surenchère d'Arsenal où il a signé cet après-midi pour cinq ans (soit jusqu'en 2024). Avec Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette, il constituera un trio offensif de dingos. Quel dommage qu'il n'existe pas de relais 3x100 mètres, ça aurait été sympa de voir la triplette desà l'oeuvre.Pour ce qui est des pépettes, le montant de la transaction s'élève à 80 millions d'euros. Dont douze vont tomber directement dans la poche du SCO Angers, qui avait négocié un pourcentage à la revente de 10% en 2017. Bon, Lille n'est pas malheureux non plus : l'Ivoirien ne leur avait alors coûté « que » dix millions.L'exode se poursuit, à Lille. Un an après son arrivée dans le Nord de la France, Rafael Leão prend comme prévu la direction de l'AC Milan où il s'est engagé pour les cinq prochaines saisons.Le LOSC, qui avait chipé gratuitement le Portugais au Sporting l'an dernier, va au passage empocher 35 millions d'euros dans la transaction. Le genre de pirouette qui serait créditée d'un 10/10, aux mondiaux de gymnastique. À voir si ça rapporte quelque chose en Ligue des Champions, maintenant.La Ligue 1 ne reverra pas Dodi Lukebakio, en tout cas pas tout de suite. Ardemment courtisé par le LOSC qui voyait en lui le successeur de Pépé, l'attaquant de 21 ans passé par Toulouse en 2016-2017 a préféré rester en Bundesliga où il était prêté cette saison par Watford au Fortuna Düsseldorf (dix buts, en 31 matchs de championnat).Watford, qui n'a aligné le Belge qu'une fois, s'en tire plutôt pas mal puisque le Hertha a lâché vingt millions d'euros dans l'affaire. Compte tenu de ses finances actuelles, Lille pouvait difficilement s'aligner.Pas le temps de tergiverser. À défaut de tenir celui de Nicolas Pépé, Lille a fait signer dès aujourd'hui le remplaçant de Rafael Leão. Il s'agit de Victor Osimhen, attaquant nigérian de vingt ans évoluant la saison dernière à Charleroi où il a planté douze buts en 25 matchs de Jupiler League.International à cinq reprises, ledébarque moyennant un chèque de quinze millions d'euros. Si tout se passe comme prévu, le club nordiste devrait donc le revendre environ 60 millions d'euros l'an prochain. Avis aux amateurs.Loin de tous ce pognon, Loïc Puyo a peut-être bien trouvé chaussure à son pied. Libre depuis la fin de son contrat à Angers en fin de saison dernière, le milieu de terrain avait, dans une interview au site maligue2.fr, ainsi décrit le défi idéal pour lui : «» Pour le gaucher âgé de trente ans, il semblerait que le bonheur ne soit ni au Luxembourg, où il s'entraîne actuellement (au Racing FC Union Luxembourg), ni au Portugal ou aux Pays-Bas, où il a des touches, mais dans le Doubs. Le FC Sochaux-Montbéliard serait en effet sur le point de l'engager pour une saison, plus une en cas de maintien. Maintien qui, on le rappelle, est assuré depuis hier et la signature de Sloan Privat.Steven Fletcher, Konstantínos Mítroglou, Valère Germain, Clinton Njie... Simple : depuis 2015 et son départ au Mexique, personne n'est parvenu à faire oublier André-Pierre Gignac à Marseille. Pas même Michy Batshuayi, Bafé Gomis ou Mario Balotelli. Qui ont planté, certes, mais ne sont pas restés assez longtemps (un an après le départ d'APG pour le premier, un an et six mois pour les deux autres) sur la Canebière pour y laisser une trace aussi profonde que le natif de Martigues. Le prochain candidat devrait, si tout va bien, se nommer Dario Benedetto. Un type expérimenté, international, à la carrière faite de haut et de bas et au caractère bien trempé. Bref, tout ce qui caractérise son possible remplaçant à Boca Juniors, à savoir... Dédé Gignac, dont le montant du transfert ne devrait pas être plus coûteux que celui de l'Argentin estimé à seize millions d'euros et dont les récents états de service sont plus emballants que ceux de «» . Lequel peine à se remettre complètement de cette rupture des ligaments croisés, fin 2017. Avec Gignac, aussi attaché à l'OM que ne l'est Benedetto à Boca - pourquoi aller à l'encontre de l'amour ? -, l'OM mettrait la main sur un bonhomme qui connaît la maison et ses partenaires d'attaque, Florian Thauvin et Dimitri Payet, pour avoir évolué avec eux par le passé. De plus, cela limiterait l'emprunte carbone du chassé-croisé qui se dessine dans la mesure où un seul billet d'avion serait nécessaire à ce deal. En cette période de fortes chaleurs, il faut aussi y penser.Quinze millions d’euros. C’est la somme rondelette qu’a déboursée Aston Villa pour s'offrir le milieu de terrain brugeois Marvelous Nakamba, et ainsi doter son gang d’anciens du FC Bruges d’un troisième larron après Wesley et Björn Engels. Avec tout ce fric, lesauraient pu s'offrir l'intégralité de l'entrejeu de son voisin et rival, Birmingham City : selon l'évaluation du site Transfermarkt.fr, la valeur cumulée des neuf milieux dess'élève à un peu plus de dix millions d'euros. Avec l'argent restant, Villa aurait également pu offrir à chacun des 42 788 spectateurs de son prochain match à domicile le dernier album - livret photos de seize pages inclus - d'astonvilla, «» . Mais aussi un tee-shirt à la gloire du groupe de rock français. Tee-shirt qu'il aurait été financièrement possible de balancer en tribunes à l'aide d'un canon lance tee-shirt douze coups, dont la location pour deux jours est fixée à 1632 euros TTC sur le site structuresgonflables.com. Avec l'argent restant, il aurait également été envisageable de faire jouer astonvilla en lever de rideau de la rencontre. À défaut, le club anglais s'est offert un dénommé Marvelous. Et ça, ça n'a pas vraiment de prix.Un an après son départ au Real Madrid, c'est peu dire que Cristiano Ronaldo a laissé un vide à Manchester United. Vide que Nani, son remplaçant désigné, n'est clairement pas parvenu à combler avec ses trois malheureux buts en Premier League. À défaut, c'est un autre Portugais que Sir Alex Ferguson a décidé de confier la succession de CR7 : ce 1août 2010, un certain Bebé débarque dans le nord de l'Angleterre pour un montant supérieur à huit millions d'euros. Un peu cher, voire suspect pour un ancien SDF dont le CV a de quoi laisser perplexe : le milieu offensif arrive du Vitória Guimarães, où il n'a transité que cinq semaines après être arrivé... libre, en provenance de l'Estrela de Amadora. Une affaire, pour l'entraîneur écossais : «» Un conte de fée qui ne demande qu'à se transformer enAller à la rencontre de l’UNFP FC , c’est l’occasion d’apprendre que Thomas Aupic, ancien portier passé notamment par Strasbourg, Chambly et le Paris FC, exerce depuis sa retraite sportive l’an dernier la profession de préparateur mental. Une reconversion entamée durant sa carrière après une fracture tibia-péroné subie en 2012, et qui profite pour l’heure aux joueurs en quête d’un nouveau job. Ses compétences feraient pourtant un bien fou à un paquet - pour ne pas dire tous - de clubs de Ligue 1, que ce soit pour aborder un match (ou une campagne) de Coupe d’Europe ou gérer une crise. Qu'elle soit passagère, chronique ou annuelle. Les profils polyvalents étant aujourd'hui particulièrement appréciés sur le marché, notez que Thomas Aupic présente également quelques compétences en sophrologie et en commentaires de rencontres, lui qui officiait la saison dernière comme consultant sur les matchs de National couverts par la Web TV de la Fédé. Utile, pour les résumés vidéo postés sur le site internet du club. Il est là, le gros coup de l’été.