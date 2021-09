Un international djiboutien vit à l’aéroport d’Orly depuis une semaine

EG

La fenêtre internationale n’est pas un plaisir pour tout le monde, car dans certains pays, c’est bien plus que du football qui est en jeu . Exemple à Djibouti, où trois joueurs ont pris peur des conséquences d’un retour au pays après les roustes subies contre l’Algérie (0-8) et le Niger (2-4) en qualif' du Mondial 2022. Depuis vendredi dernier, Nassrodin Aptidon, gardien remplaçant, vit alors dans la zone de transit de l’aéroport d’Orly (oui, il a fallu passer par Paris pour effectuer ces voyages), en dormant à l’hôtel prévu à cet effet toutes les nuits.Il y a une semaine, alors que sa sélection allait partir pour le Maroc, lui et deux autres coéquipiers (Bilal Hassan et Aboubakar Elmi) se sont cachés pour rester à Paris et demander l’asile en France., explique Jean-Loup Schaal, président de l’Association pour le respect des droits de l’Homme à Djibouti à la BBC . Alors que les deux autres ont eu le feu vert des autorités pour quitter l’aéroport mercredi, Aptidon manque le rendez-vous à cause d’une maladie et reste bloqué tout seul., détaille Schaal.Même la boule au ventre pour sa vie, Aptidon reste amoureux du ballon.