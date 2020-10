L'Inter en gestion face à un petit Genoa

10

Genoa (3-5-2) : Perin - Bani, Zapata, Goldaniga - Ghiglione, Rovella (Melegoni 85e), Badelj (Zajc 61e), Behrami (Radovanović 61e), Czyborra (Pellegrini 46e) - Pandev, Pjaca (Shomurodov 66e) Entraîneur : Rolando Maran.



Inter (3-4-1-2) : Handanović - D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni -Darmian (Kolarov 81e), Vidal (Nainggolan 81e), Brozović, Perišić (Hakimi 58e) - Eriksen (Barella 58e), Lukaku, Lautaro (Pinamonti 73e)Entraîneur : Antonio Conte.

Le Conte est bon.Au coup d’envoi de ce match face à l’Inter, le Genoa n’a qu’une seule idée en tête : défendre. C’est ce qu’il s’est passé toute la première période, dans laquelle les hommes d’Antonio Conte n’ont pas réussi à faire de différence face à une défense qui se contentait d’envoyer des longs ballons sur Pjaca et Pandev, qui ont tâché de se débrouiller avec le peu qu’ils avaient. À la peine face au bloc bas, lesont tout de même eu quelques situations, notamment par le biais de Lautaro Martinez qui, par deux fois, s’est montré dangereux, après une frappe des vingt mètres au-dessus (12) et une volée bien détournée par Goldaniga (33. Arturo Vidal a, lui, vu sa frappe être contrée par un Bani dévoué à la cause de son équipe, après que le Chilien a réussi à mystifier Czyborra d’un joli crochet (27).Au retour des vestiaires, lesronronnent encore, et Antonio Conte fait entrer Achraf Hakimi et Nicolò Barella pour réveiller son équipe. Bien lui en a pris, puisque l'Italien de 23 ans envoie une jolie passe entre les jambes de Bani, qui permet à Lukaku d'enrhumer Goldaniga avant de trouver la lucarne de Perin. Pas de quoi faire réagir le, bien pris par le pressing des Intéristes qui font le break sur corner, D'Ambrosio inscrivant son deuxième pion de la saison. Lesgèrent tranquillement leur fin de match et réalisent leur premierde la saison.Prochaine étape, le Shakhtar Donetsk mardi en C1 afin lancer définitivement sa saison.