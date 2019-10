Un improbable ciseau retourné synchronisé en Thaïlande

9

Vidéo

QJ

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le but de la semaine nous vient tout droit de Thaïlande.Ce mercredi en Thai League 1, Buriram United est allé s'imposer sur la pelouse du Nakhon Ratchasima FC (3-2). C'est toutefois le second but de ces derniers qui nous occupe ici. Se trouvant tous deux à la réception d'un bon centre venu de la droite, Kitsada Hemvipat et Leandro Assumpcao ont tous deux tenté un ciseau retourné dans une parfaite synchronisation. Le ballon a terminé sa course au fond des filets, et le but a été attribué - et il faut avoir d'excellents yeux pour le voir sur la base des ralentis - au premier nommé.On a envie de les voir côte à côte sur un plongeoir 10 mètres.