Un hommage public sera rendu à Daniel Leclercq le 3 décembre à Lens

Un hommage à Daniel Leclercq le mardi 3 décembre à Lens, Michel Platini présent https://t.co/VsWtqpG33B pic.twitter.com/86nm9BWlbM — La Voix des Sports (@lavoixdessports) November 27, 2019

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le rendez-vous pour tous les amoureux de Lens et du football français.Disparu la semaine dernière, Daniel Leclercq avait déjà reçu un vibrant hommage lors de la dernière journée de L2, en amont de la rencontre entre le Racing Club de Lens et Sochaux . «» comme le surnommait lepeuple du Nord, va connaitre un ultime hommage le 3 décembre prochain, avant la rencontre des Sang et Or face à Chambly. La cérémonie sera partiellement ouverte au public et se déroulera à 17 heures en l'église St-Léger de Lens.Seront présents lors de cette célébration, une grande partie des acteurs du titre de champion de France 1998 et du succès en Coupe de la Ligue 1999, années où le « Grand Blond » était aux commandes. Sont également attendus d'anciens coéquipiers comme Michel Platini ou Jean-Michel Larqué. Selon les informations rapportées par l', un écran géant permettant au plus grand nombre d'assister à la cérémonie religieuse pourrait aussi être installé.Un dernier hommage, avant celui de fin mai quand les Lensois fêteront leur montée.