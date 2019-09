Un gros poisson nommé Wanda

Le départ de Mauro Icardi pour le PSG a fait l’effet d’une bombe en Argentine. Mais au pays de Maradona, où l’ancien buteur de l’Inter n’a jamais joué, c’est surtout sa femme et représentante, Wanda Nara, qui truste le devant de la scène. Et le Pibe de Oro n’y est pas pour rien...

330

In bed with Maradona

Vidéo

Piquer la copine de son pote

« Les Kardashians argentins »

Vidéo

Une carrière plombée par Wanda en Argentine ?

Par Georges Quirino-Chaves, à Buenos Aires

* Ville nommée ainsi en hommage au général José de San Martin à l’origine de l’indépendance de l’Argentine, décédé à Boulogne-sur-Mer en France en 1850

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Maria a 30 ans. Elle est professeure à l’université de Buenos Aires, et son club de cœur, c’est Independiente. Le foot, elle connaît. Un peu. Mais si elle sait qui est le nouvel attaquant du PSG, c’est avant tout parce que la femme et représentante du joueur est une star en Argentine depuis plus de dix ans. Autant dire bien avant l’éclosion de l’ancien buteur de l’Inter.Été 2006. Diego Armando Maradona profite du soleil dans la station balnéaire de Mar del Plata. «» assiste à un défilé organisé par le magazine people. Parmi les modèles, une blonde aux yeux marron d’1,68m. Elle a 20 ans et est encore une danseuse de revue méconnue. Le jour suivant, celle-ci est captée par les caméras de l’émission, programme télé qui suit la vie des stars, à la sortie de l’hôtel Costa Galana où lea posé ses bagages. La jeune femme quitte l’établissement à l’intérieur du véhicule d’Alejo Clérici, l’ex-bras droit et meilleur ami du champion du monde 1986. Les paparazzis la poursuivent, la retrouvent et la filment dans le jardin d’une maison. «» s’extasie le présentateur du programme people d’America TV en découvrant les images : «» «» réagissent en cœur les autres intervenants en plateau.Le lendemain, dans la même émission, l’Argentine fait connaissance avec Wanda Nara, invitée en duplex à s’expliquer. «» demande l’animateur avec insistance. «» , répond la jeune fille vêtue d’un simple bikini jaune pour ce direct depuis la plage. Elle sera par la suite conviée au programme, encore très populaire aujourd’hui,, où la célèbre actrice argentine interviewe des stars à l’occasion d’un repas. «» , indique la présentatrice à Wanda en évoquant la fameuse nuit : «» La blonde sourit. Rires gras des hommes autour de la table. Elle démentira encore avoir eu une relation sexuelle avec «» . «» , annonce-t-elle, cette même année, très dénudée, en une du magazine peoplequi la présente comme «» .Cette couverture la fait définitivement basculer dans l’univers du show-business. Son sens de la provocation plaît. Cette jeune femme née à Boulogne-sur-Mer* dans la province de Buenos Aires d’un père concessionnaire de voitures et d’une mère un temps actrice, devient une personnalité incontournable des plateaux télévisés et par la même occasion de la vie des Argentins, particulièrement consommateurs de ces programmes «» qui réalisent des records d’audience.La suite ? La rencontre et le mariage très médiatisé en 2008 avec l’ancien attaquant de River Plate et du FC Barcelone Maxi López, avec qui elle quitte l’Argentine pour s’installer en Russie (le joueur vient de s’engager au FK Moscou). Trois enfants (Valentino, Constantino et Benedicto), puis le départ en Italie, la séparation et le début de l’histoire d’amour avec... l’ex-coéquipier à la Sampdoria et ami de son ancien mari, Mauro Icardi, alors âgé de 20 ans. Nous sommes en 2013. Le natif de Rosario débute à peine à l’Inter. Il n’a jamais joué en Argentineet n’est pas encore très identifié sur ses terres natales. Alors s’il est poursuivi par un journaliste télé à l’aéroport de Buenos Aires en novembre cette année-là, c’est pour une raison : «» balance le reporter très collant s’adressant à un Icardi, lunettes de soleil sur le nez, silencieux : «Le couple se marie, sous l’objectif des paparazzis, en 2014 et aura deux enfants, Francesca et Isabella. L’idylle fait apparaître dans le langage commun argentin le verbe «» , comprendre «» . «» confiera Wanda dans une interview pour le magazineen 2017 à propos de la popularisation de l’expression dans le pays : «» Celle qui entre-temps est devenue, à la surprise des médias sportifs argentins, son redoutable agent, n’hésitant pas à partir au bras de fer avec les dirigeants de l’Inter en direct sur les plateaux télé italiens, revendique même être désormais dans le football «[...]Wanda n’est plus seulement une starlette ou une «» , terme argentin pour décrire une femme de footballeur. Après avoir repris ses études en droit et gestion des entreprises débutées au lycée, elle construit un véritable empire, en créant notamment sa marque de vêtements, autour de son mari. Grâce à elle, les sponsors Dolce e Gabbana, Nike, Philippe Plein s’intéressent à lui... mais aussi à eux ! Pepsi Argentine s’amuse ainsi à mettre le couple en scène dans une publicité qui fera beaucoup parler en 2014. Les deux tourtereaux apparaissent sur une musique intitulée «» Petite provocation appréciée par Maxi López. Wanda, elle, assume, toujours dansen 2017 à propos de la pub : «» Consciente aussi certainement que son mari est encore plus «» à côté d’elle.Quand la superstar de la télévision argentine Susana Giménez consacre fin 2017 une émission entière en prime time tournée à Milan en immersion avec le couple, le programme spécial est dénommé «» . Et Mauro ? Un simple acteur en plus dans l’univers de la famille Nara, traitée médiatiquement comme «» s’amuse un journaliste people. Il y a Zaïra, la petite sœur top model et présentatrice à la télévision qui a failli se marier avec Diego Forlán, Nora la mère très présente aux côtés de Wanda et à la vie amoureuse très observée, Andrès le père aux multiples démêlés avec la justice ou encore Carlos, l’oncle en prison pour abus sur mineur.Mais si la puissance du produit marketing Wanda - et donc par ricochet Mauro - est indéniable en Argentine, on ne peut pas en dire autant de la perception de la carrière du footballeur. «» , analyse Bruno Sturari, journaliste spécialiste du football européen dans le quotidien sportif: «» Seulement un seul but en huit apparitions très espacées sous le maillotdepuis 2013. Pas de Mondial en Russie ni de Copa América au Brésil. Peu appelé car Messi et Mascherano, amis de Maxi López, lui barreraient la route ? «» , se dit Sturari sans totalement écarter la possibilité donc. «» , pense Diego Esteves, journaliste au magazine, sorte deargentin.Le lien avec les fans argentins de football, la représentante du joueur a peut-être tenté de le tisser un peu ce dimanche, jour de l’ultra médiatique Superclásico entre River Plate et Boca Juniors. Invitée sur la radio AM 990 le matin du match et à la veille du prêt au PSG, Wanda profite de la tribune pour balancer une bombe : «[...]» Face à l’agitation, les dirigeants dessont obligés de démentir après le match. «» , assure Sturari de: «» Wanda aime le bruit et le créer, c’est certain. Mais selon le, c’est tout de même elle qui, dans la nuit de dimanche à lundi, aurait convaincu son mari, en appelant d’anciens amis à la rescousse, de rejoindre Paris. «» , assure Diego Esteves qui connaît très bien son entourage : «» On finirait presque par se demander qui a vraiment signé à Paris. Mauro ou Wanda ? Même la Une du quotidien sportif argentinsemblait s’y perdre ce mardi. «» écrit en petit en haut d’un titre plus grand : «