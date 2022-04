Un gardien offre la victoire aux siens en marquant un but de plus de 80 mètres à la 91e minute

Riccardo Gagno, gardien de Modène en Serie C, a offert la victoire à son équipe en marquant ce but exceptionnel à la 91e minute. pic.twitter.com/tJYG6MnPMe — Vibes Foot (@VibesFoot) April 9, 2022

Dimitri Payet peut aller se rhabiller.Marquer à la 91minute c'est bien. Inscrire le but de la victoire c'est encore mieux. Le faire quand on est gardien c'est exceptionnel. Et quand c'est fait depuis sa surface c'est carrément miraculeux. Pourtant, c'est ce qu'a réalisé Riccardo Gagno ce samedi. Alors que ses coéquipiers étaient tenus en échec sur leur pelouse par Imolese, le portier de Modène décide d'envoyer un grand dégagement quasiment depuis sa surface pour mettre la pression sur la défense adverse. Une technique qui fonctionne mieux que prévu puisque le rebond lobe le gardien, pas forcément inspiré sur le coup, avant que le ballon ne vienne mourir dans les filets.Outre le caractère exceptionnel de ce but, il est surtout d'une importance capitale. Avec ce succès arraché dans les derniers instants, Modène reste en tête de la Serie C et garde quatre points d'avance sur son dauphin à deux journées de la fin, alors que la première place est la seule qui offre une promotion directe pour la Serie B. Imolese est toujours avant-dernier, à une longueur de la 20place, synonyme de descente en Serie D.Le genre de but qui t'enterre mentalement.