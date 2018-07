Un gardien de Serie C brésilienne sort 4 arrêts en 5 secondes

Pra não falar que pego no pé do Frangarel por não levar o @fabiogoleiro_01 que faz milagres aqui no @Cruzeiro. Taí a sequência do Ricardo Vilar no jogo Tupi x Cuiabá, só pra provar que qualquer um é melhor que aquele poste sem reflexo que ele levou! Kk!!#RaposaSegueRaposa?? pic.twitter.com/LwqbetC7QT — Wellerson Campos (@WellersonZeiro) 9 juillet 2018

Dans la vie des gardiens, il n'y a pas que Jordan Pickford Gianluigi Buffon ou Hugo Lloris Il y aussi Ricardo Vilar, dernier rempart du club de troisième division brésilienne de Tupi. Si ce week-end son club s'est incliné lourdement (1-3) face au second du championnat Cuiabá, la note aurait pu être encore plus salée sans les exploits du portier local.En l'espace d'à peine plus de cinq secondes, Vilar a réalisé pas moins de quatre arrêts déterminant pour préserver sa cage et éviter alors un deuxième but. Insuffisant en fin de compte, même si l'exploit vaut quand même le détour.Avec Vilar, nul doute que le Brésil aurait passé les quarts.