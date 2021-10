Un gardien de MLS se prend pour un catcheur, The Rock applaudit

Devinez quoi ? Il n’y a même pas eu carton rouge sur cette action qui a en tout cas bien fait marrer @TheRock ! pic.twitter.com/psF7CMYKUd — La MLS en Français ?????? (@MLS_FRA) October 24, 2021

Et Christian Roldan qui passe... PAR DESSUS LA TROISIÈME CORDE !!!!Malgré un but de Nicolas Benezet, Seattle s'est incliné face au Sporting KC cette nuit en MLS (1-2). Une défaite qui passe mal, d'autant plus que le gardien de Kansas City, Tim Melia, s'est improvisé catcheur le temps d'une action, en rivant les épaules de Christian Roldan au sol. Plutôt bien exécuté techniquement si l'on en croit Dwayne Johnson, alias The Rock, qui a félicité le portier pour ce « Rock Bottom » joliment porté. Et en bon vicelard, Melia a réussi à échapper au carton rouge et au penalty.Prêt à prendre la relève de Tim Wiese à la WWE