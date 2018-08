Un gardien américain se fait interviewer en plein match

117

Brad Guzan took that damn earpiece out of his ear real quick ! — Hugh Douglas (@Bighugh53) 2 août 2018

Et puis quoi encore ?Lors de la rencontre amicale Juventus -All Stars de MLS, le gardien américain Brad Guzan s'est fait interviewer par les commentateurs d'ESPN. Une oreillette et un micro équipaient le portier d'Atlanta, passé par d' Aston Villa , qui a répondu aux questions tout en encourageant ses coéquipiers. Peu de temps après cette interview, son équipe composée des meilleurs joueurs du championnat nord-américain (privée de Zlatan Ibrahimovic ) a encaissé un but d' Andrea Favilli , ce qui a poussé Guzan à enlever l'oreillette car il était trop distrait par les voix des commentateurs. La Vieille Dame s'est finalement imposée aux tirs au but (1-1, 5-3 tab).Une expérience à ne pas retenter.