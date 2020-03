Faut-il boire avant d'avoir soif ?

Comme tous les sportifs, les footballeurs craignent la déshydratation. Une réaction qui n'intervient en réalité que dans de très rares cas, surtout si le joueur écoute son corps ainsi que ses sensations. En revanche, rien ne sert généralement de les anticiper... au risque de se surhydrater !

Van Gaal says he changed tactics during the water break. Might as well let coachs call time-outs then. Paradigm change for the sport. — Grant Wahl (@GrantWahl) June 29, 2014

Juin 2019. Alors que la Coupe d'Afrique des nations ouvre pour la première fois de l'histoire ses portes à l'été en Égypte, Samuel Kalu est victime d'un malaise avant même le début de la compétition. «, rassure le porte-parole de la Fédération nigériane de football, Ademola Olajire, face à la presse.» Flippant, à l'heure où le tournoi s'apprête à faire transpirer à grosses gouttes les malheureux joueurs ? Pas tant que ça, puisque peu de cas similaires seront finalement recensés durant l'épreuve.Parce qu'après coup, les partenaires et adversaires de l'attaquant bordelais ont pris toutes leur précautions pour éviter ce genre d'incident ? Parce que la CAF a imposé la mise en place de deux pauses supplémentaires au cours des différentes rencontres (à la 30et à la 75minute) ? Parce que les staffs médicaux ont tenu à rappeler à l'ordre leurs footballeurs, en leur réexpliquant leur besoin corporel en eau ? En tout cas, les médecins et kinésithérapeutes ne leur ont pas conseillé de «» . Ou alors, ils se trouvaient dans le faux sans même le savoir.» , donc. Satané conseil sorti de beaucoup trop de bouches d'éducateurs, entendu par une majorité de paires d'oreilles footballistiques ou retrouvé sur bon nombre de sites amateurs pour s'installer confortablement dans les cerveaux et se transformer en réflexe. À chaque pause de chaque entraînement, qu'il neige ou que le soleil cogne, les gorgées d’eau se multiplient donc pour éviter d’éventuels problèmes de santé pendant l’exercice physique. Pas une mauvaise idée en soi, mais pas forcément une bonne non plus.Car en réalité, à moins de se taper un match de trois heures en plein cagnard sans avoir accès à un liquide potable pour anticiper la perte hydrique de l'organisme, boire avant d'avoir soif se révèle inutile. En vérité, il n'y a qu'un seul seul mot d’ordre à respecter : écouter son corps en ne buvant que quand il le réclame, pas nécessairement avant. C'est la conclusion tirée du consensus d'experts internationaux mené par Tamara Hew-Butler qui, après avoir analysé l'ensemble de la littérature scientifique sur la question (189 publications), a statué la recommandation suivante : «» l'effort pour compenser l'élimination d'eau, quelle que soit la discipline pratiquée.Certains entraîneurs, parfois même de clubs professionnels, considèrent pourtant qu'il est nécessaire de boire à chaque arrêt de jeu ou après chaque séance d'entraînement. Cela empêcherait les coups de chaleur, les crampes, voire les courbatures. La sensation de soif interviendrait de toute façon de manière trop tardive, le corps étant alors déjà déshydraté. Sans oublier que les capacités physiques et les performances diminueraient en cas de perte de poids pendant l'exercice (alors qu'elle est au contraire tout à fait normale et logique, si elle n'est pas excessive)... Autant d'idées reçues généralement fausses ou pas encore démontrées scientifiquement, même s'il ne faut pas négliger le cas où le footeux « oublie » sa soif en raison de l'enjeu de l'événement.» , note Blaise Dubois, physiothérapeute du sport internationalement renommé.Spécialiste de la course à pied, Blaise Dubois craint même davantage les risques de « surhydratation » que de déshydratation, les premiers étant bien plus présents sur les marathons que les seconds : une trop grosse quantité d’eau dans le corps peut en effet conduire à un manque de sels minéraux dans le sang - phénomène appelé « hyponatrémie » -, entraîner des gonflements et ainsi aboutir à des problèmes sérieux (étourdissements, vomissements, œdème cérébral, coma et même la mort). Et si la déshydratation est plus courante que la « surhydratation » dans le foot, c'est avant tout parce que les arrêts de jeu demeurent beaucoup plus rares que lors des courses à pied où les ravitaillements et les boissons sont omniprésents.» , corrobore Flavio Bonnet, kinésithérapeute sportif. De quoi ralentir le lever de coude. Et de faire comme Louis van Gaal, qui exploitait la pause hydratation aussi bien pour rafraîchir ses poulains que pour les recadrer tactiquement. Place au plan B