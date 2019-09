Un fan interpelle le propriétaire de Newcastle dans la rue

QJ

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Supporter en colère.Cela fait de nombreuses années que Mike Ashley, le propriétaire de Newcastle United, n'est pas en odeur de sainteté aux abords de St James' Park. Les supporters lui reprochent son manque d'ambition sportive, et l'accusent de n'investir que le minimum pour maintenir le club en Premier League et garantir ainsi une belle visibilité à sa compagnie Sports Direct.Ugo Obi, un fan des, est récemment tombé sur l'homme d'affaires à Londres pendant sa pause déjeuner, et s'est fait un plaisir de lui dire le fond de sa pensée tout en filmant la scène : «» , a-t-il lâché devant Ashley.Bientôt la même scène avec un supporter de Valence et Peter Lim