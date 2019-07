Un fan du Barça provoque les fans du Real en tribunes

1

A Barcelona fan was in the stands during the pre-season friendly between Atletico Madrid and Real Madrid doing the Messi celebrationpic.twitter.com/iUs6eLEdis — PF | Transfer News (@PurelyFootball) July 29, 2019

VLA

Seul contre tous.Ce week-end, le Real Madrid affrontait son rival de l'Atlético au MetLife Stadium de New York et en plus de la raclée prise face aux Colchoneros (7-3) , les supportersont aussi eu affaire à un trublion supporter du Barça qui s'est amusé à les chambrer.Un fan dess'était en effet glissé dans les tribunes où les supporters du Real étaient rassemblés et s'est amusé à agiter son maillot de Lionel Messi, comme l'avait fait laaprès son but dans le Clasico de 2017 remporté à Madrid (2-3). Evidemment, le fan s'est pris quelques gobelets et a du rapidement sortir de la tribune.Sale soirée pour le Real.