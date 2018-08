Un fan de Burnley agressé au couteau après le barrage de Ligue Europa

GA

À l'issue du barrage aller de Ligue Europa entre l'Olympiakos et Burnley (3-1), des incidents ont eu lieu aux abords du stade Georgios Karaïskakis, au Pirée.Un supporter a été agressé au couteau à la jambe et quatre autres ont été blessés selon plusieurs médias anglais. Ils ont tous reçu des soins médicaux sur place. Dans un communiqué, Burnley a déclaré travailler en étroite collaboration avec son homologue grec et la police locale pour faire toute la lumière sur ces incidents. Par ailleurs, 23 supporters ont été arrêtés par les autorités grecques pour état d'ivresse, trouble à l'ordre public et pour avoir refusé de monter dans le bus qui leur était réservé. Ils ont été relâchés plus tard dans la nuit.Les quinzièmes de Premier League ont donc vécu une des pires soirées de leur histoire avec des supporters agressés et blessés, une défaite, un joueur expulsé (Gibson, 60), le tout pour leur première participation à une campagne européenne depuis 54 ans.