Un expert en lésions cérébrales préconise l'interdiction du jeu de tête pour les mineurs

Après le foot US et le rugby, le foot est aujourd'hui visé par des études scientifiques concernant les dangers de certains chocs.L’un des plus grands experts mondiaux en lésions cérébrales préconise un encadrement du jeu de tête et carrément son interdiction pour les catégories d’âge inférieures à 18 ans. «» , balance le médecin nigérian Bennet Omalu au micro de la BBC » , assure-t-il. Avant d’aller même plus loin : «Depuis 2015 aux États-Unis, le jeu de tête est d'ailleurs interdit pour les footballeurs de moins de 10 ans. Une enquête sur la mort de l’ancien international anglais Jeff Astle a démontré qu’il était décédé des suites d’un traumatisme cérébral provoqué par les coups de tête sur de lourds ballons en cuir. Disparu en 2004, à l’âge de 59 ans, Astle a souffert de la maladie d'Alzheimer durant plus de dix ans après une carrière de footballeur longue de seize ans.Les cas de démence et de maladie neuro-dégénératives sont nombreux chez les anciens footballeurs, et des protocoles post-commotions (comme en rugby) pourraient voir le jour sous la pression de neurologues comme le Dr Omalu.