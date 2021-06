Un employé de Manchester City revend la Range Rover que lui a offert Agüero

The moment Sergio Agüero handed over the keys to his Range Rover to one #ManCity kit man before leaving the club. @aguerosergiokun pic.twitter.com/f6s0JzKU08 — City Xtra (@City_Xtra) June 3, 2021

LF

Une Range Rover pilotée par Sergio Agüero, ça doit valoir cher.Avant de quitter Manchester City pour rallier Barcelone , Sergio Agüero avait pris le soin de laisser quelques cadeaux aux employés du club , et notamment une Range Rover, modèle Evoque., n'en revenait pas Ally Marland, l'heureux vainqueur.Mais voilà que le bel engin est maintenant en vente sur Ebay. Ally et son épouse ont jugé qu'ils n'avaient pas besoin d'une voiture en plus et qu'il valait mieux la revendre. Cinq pourcents des 26 500 euros de la vente seront reversés pour la bonne cause à la, une association qui vient en aide aux enfants malades.Ah les fameux cadeaux qui se retrouvent sur Leboncoin dès le lendemain.