Un échange Higuain-Bonucci à l'étude

L’ipotesi di un clamoroso ritorno di #Bonucci alla #Juventus è una pista da monitorare seriamente e concretamente @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) 23 juillet 2018

Après Cristiano Ronaldo et le transfert avorté de Malcom , l'Italie vit au rythme du marché des transferts.D'après les informations deet de la, l'AC Milan et la Juventus étudieraient une drôle d'hypothèse. Celle d'un échange entre Gonzalo Higuain et Leonardo Bonucci , lequel viendrait alors effectuer un comme-back inattendu dans le Piémont, un an seulement après son départ houleux au Milan AC. De fait, Chelsea et le PSG, respectivement intéressés par l'Argentin et l'Italien, seraient mis sur la touche.assure que «» . De son côté, le quotidien italien évoque dans son édition du jour des contacts avancés entre les dirigeants des deux clubs pour peaufiner cette improbable transaction. Le journal explique par ailleurs que Gonzalo Higuain est évalué à 60 millions d'euros par la Juventus et que Leonardo Bonucci , lui, est estimé à 35 millions d'euros par son club. Ainsi, au regard de la valeur marchande des deux joueurs, Milan serait dans l'obligation de rajouter des pépètes dans le deal.Une chose encore difficile à imaginer il y a quelques semaines , quand les caisses du club lombard ressemblait à la tirelire d'un enfant qui n'a pas encore eu la chance de perdre ses dents de lait.