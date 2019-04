Un doux week-end en Europe

La fin d'un faux suspense en Italie, des rebondissements en Russie et du but en veux-tu en voilà en Allemagne : les beaux jours arrivent, les titres se soulèvent, la saison s'achève, mais le plaisir ne faiblit pas.

L'équipe du week-end : Juventus

Le héros du week-end : Karim Benzema

Le carton du week-end : Augsbourg

Le but (refusé) du week-end : Blerim Dzemaili

[?️VIDEO] Serie A ?? Quel dommage que ce but ait été annulé par la VAR... ?? On était tout proche du but de l'année en Italie ! ???https://t.co/2jKGVE7bEZ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 20 avril 2019

La stat du week-end : 87

Wigan - 20e de Championship - a battu le Leeds de Bielsa avec 87 passes réussies en 99 mins & 28 secs. C'est une passe toutes les 1 min et 9 secs.On va rajouter que Leeds a tiré 36 fois, raté un penalty et Wigan jouait à 10 depuis la 14e min. Fin de saison Bielsa-esque. https://t.co/wmzAw78yZk — David Wall (@1DavidWall) 19 avril 2019

Vous avez raté

Et sinon...

Par Jérémie Baron

C'était acté depuis un petit moment, donc la Vieille Dame a pris son temps et réussi à paumer sur le terrain de la SPAL entre deux manches face à l' Ajax . Mais après avoir été dégagée de la C1, la Juve n'avait plus de raison de faire durer le plaisir en Serie A et a donc plié tout ça en raflant son titre après avoir renvrsé la Fio (2-1) à la maison.35championnat dans la poche, huitième consécutif : bravo à elle, la concurrence n'a absolument rien pu faire face à cette terrible routine annuelle qui ne parvient pas à se briser. Une petite touche de frais, toutefois : c'est la première fois depuis 1997-1998 qu'unest soulevé dans la partiede Turin sans un certain Gianluigi Buffon dans l'effectif.C'est simple le football, quand KB9 fait du KB9. Chirurgical de la tête dans la surface (47, 76) et facile dans le temps additionnel au moment de lober un Iago Herrerín déserteur (91), le Lyonnais a fait retentir trois fois le «» dans Santiago- Bernabé u, assommé Bilbao à lui tout seul et planté son premier triplé de la saison samedi. De quoi relancer le Real, après son nul à Leganés en début de semaine (1-1). Visible au tableau d'affichage pour le cinquième match de rang, Benzema finit tout simplement l'exercice 2018-2019 en boulet de canon.Il y a eu la branlée que Schalke a concédée sur sa pelouse contre Hoffenheim (2-5), la claque donnée par Dortmund Fribourg ou encore la correction reçue par United à Goodison Park (4-0). Mais le festival à sens unique de ce week-end, c'est àqu'il a eu lieu. Face à l'actuel barragiste Stuttgart Rani Khedira (frère de) et ses potes se sont régalés : le milieu a ouvert la marque (11), puis André Hahn l'a imité (18), comme Philipp Max (29, 59) et Marco Richter (53et 68) qui ont salement alourdi le score. On l'aura compris : le Benji Pavard Squad n'est pas au mieux alors que le futur Munichois était bien là, installé en défense centrale. Pour Markus Weinzierl , c'est terminé : dans la foulée de ce nouvel affront, il s'est vu éjecter du banc desCette satanée VAR était en forme, cette semaine. En plus d'envoyer City du paradis à l'enfer, elle a empêché le capitaine de Bologne d'enregistrer sa première réalisation de la saison en Serie A après ce coup de canon complètement barré. Heureusement, lesont quand même détruit la Samp (3-0).Comme le nombre de passes des joueurs de Wigan qui sont arrivées à bon port sur la pelouse vendredi, avec un ridicule pourcentage de 53% de réussite pour desréduits à dix dès la quatorzième minute. Cela n'a pas empêché le vingtième de Championship (sur 24) de botter les fesses du Leeds de Marcelo Bielsa (1-2), qui a frappé 36 fois au but et foiré un péno. Sheffield chipe tranquillement la deuxième place et à trois journées du terme, lessont bons pour se coltiner les barrages d'accession à la Premier League.Pourquoi s'infliger l'affiche de la 24journée du чемпионат России по футболу (le championnat russe, quoi), alors que le MultiLigue 1 vous tend les bras ? Il fallait s'aventurer devant ce Krasnodar Zenit pour le comprendre. Leader solide, la formation de Saint-Pétersbourg a pris les devants grâce à cette marmule d'Artyom Dziouba (19) mais le dauphin (avant la rencontre) ne s'est pas laissé distancer (Ivan Ignatyev, 25).Les visiteurs pensaient être tranquille après le coup de patte de Yaroslav Rakitskiy à un peu plus de vingt minutes du terme (69), mais lessont revenus à la charge in extremis avec une praline de Mauricio Pereyra dans le(91). Point du nul assuré ? Que nenni ! C'était sans compter sur ce bougre de Dziouba, qui a surgi au bout du bout de cette rencontre électrique (95). Comment dit-on «» , dans la langue de Mikhaïl Gorbatchev ?Face à Düsseldorf (3-1), JP Mateta a planté le but le plus rapide de la saison en Buli (35 secondes).Toujours un point d'écart à quatre journées de la fin entre le Bayern (merci Süle) et le Borussia Des nouvelles du bon Mevlüt Erdinç : l'attaquant turc a frappé deux fois et offert la victoire à Antalyaspor, dans l'antre d'Akhisar (1-2).Vainqueur contre Santa Clara (1-0), Porto a mis la pression sur Benfica qui joue ce lundi.City a tapé Tottenham Liverpool a tapé Cardiff : le feuilleton continue outre-Manche.Pendant ce temps-là, Arsenal se faisait ouvrir par Palace (2-3), alors que Deulofeu (doublé à Huddersfield ) et Ayoze Pérez (triplé contre Southampton ) brillaient.Séville a pris tarif à Getafe (3-0).Lemar a validé la qualification de l'Atléti pour la prochaine phase de groupes de LDC, et le Barça s'est rapproché du titre contre la Real Sociedad S'enfonçant dans la, la Lazio a réussi à se vautrer contre un Chievo déjà relégué (1-2).