Un doublé de Suárez sauve l'Atlético à Getafe

Getafe (5-3-2) : Soria - Iglesias, Dakonam, Mitrović, Cuenca, Olivera - Aleñá, Florentino Luís (Poveda, 90e+3), Maksimović - Jaime Mata (Silva, 78e), Macías (Ünal, 67e). Entraîneur : Michel.



Atlético (4-4-2) : Oblak - Trippier (Hermoso, 63e), Savić, Giménez, Lodi (De Paul, 63e) - Correa, Llorente, Herrera (Vrsaljko, 84e), Carrasco - Suárez, Griezmann (Cunha, 67e). Entraîneur : Diego Simeone.

Il n'a peut-être pas encore perdu tous les kilos pris durant l'été, mais Luis Suárez n'a pas non plus complètement perdu son sens du but. Une bonne nouvelle pour l'Atlético de Madrid, tiré d'affaire par lesur la pelouse de Getafe, battu pour la sixième fois en six journées (1-2).Maîtres du ballon, mais incapables de créer du danger en première période, lesavaient déjà dû attendre une inspiration de l'Uruguayen pour enfin se procurer une occasion nette dans ce derby. En embuscade sur une tête en retrait foirée de Dakonam, Suárez a armé une volée qu'a superbement détournée Soria, sauvé ensuite par un bon retour d'Iglesias devant Correa (37). À force de déjouer, les hommes de Diego Simeone ont logiquement fini par être punis par des banlieusards déjà menaçants deux fois par Macías : dans la continuité d'un coup franc relâché par Oblak, Mitrović a coupé un centre de Maksimović et ouvert le score avec l'aide du poteau et... d'OblakL'ancien Strasbourgeois a longtemps cru être le héros de la soirée, que lesont finie à dix en raison de cette semelle d'Aleñá sur Cunha (74). Mais il a eu le tort d'oublier Suárez deux fois. D'abord sur ce service de l'entrant Hermoso, que l'Uruguayen, déjà auteur d'une tête sur la barre à 1-0, s'est bien emmené avant d'allumer Soria, auteur auparavant d'une parade superbe sur un tir de Correa. Puis sur ce centre de la droite d'un autre joker, Vrsaljko, poussé au fond de la tête par le, qui permet donc à l'Atlético de prendre provisoirement les commandes de la Liga. Et de mettre la pression sur un autre voisin, le Real.