Un doublé d'Eriksen porte le Danemark

Danemark (5-3-2) : Schmeichel (Rønnow, 45e) - Kjær, Wass, Vestergaard, Christensen, Larsen - Delaney, Jensen (Jønsson, 68e), Eriksen - Braithwaite (Andersen, 76e), Poulsen. Entraîneur : Kasper Hjulmand.



Islande (5-3-2) : Rúnarsson - Skúlason, Eyjólfsson, Ingason, Birkir Sævarsson, Magnússon - Bjarnason (Pálsson, 45e), Sigurðsson (Gunnarsson, 74e), Sigurðsson - Guðmundsson (Finnbogason, 74e), Böðvarsson (Kjartansson, 74e). Entraîneur : Erik Hamrén.

AH

Décevant, cet Assassin’s Creed Valhalla.Pour ce choc entre descendants des Vikings, un duel disputé entre des Danois qui pouvaient encore prendre la première place du Groupe 2 et des Islandais en quête de points pour sauver leur honneur dans cette poule était attendu. Mais la bataille annoncée n’a pas eu lieu, écourtée par le doublé sur penalty d'Eriksen (2-1). Au coup d’envoi, l’équation est simple pour le Danemark d’Eriksen, Poulsen et Braithwaite : battre l’Islande, et espérer un nul entre la Belgique et l’Angleterre pour prendre la première place du groupe 2. Rien d’infaisable, en soit. Conscients de n’avoir la main que sur une des deux conditions de leur sacre, les Danois donnent tout d’entrée. Après un premier essai signé Poulsen, c’est Eriksen qui trouve la faille rapidement sur un penalty frappé plein axe en force (1-0, 11). Quelques minutes plus tard, le Milanais rate le doublé sur un bon centre de Delaney (18). Installés dans le camps islandais, les Danois dominent tranquillement sans vraiment se montrer dangereux et donc sans faire le break. Pire : juste avant la pause, ils perdent leur dernier rempart Schmeichel, dégommé par Guðmundsson.À peine revenu sur la pelouse, Christian Eriksen relance les hostilités. Sans succès, le rythme retombant rapidement à son niveau de première période. L’Islande dégaine alors sa stratégie favorite : les touches longues, vers la surface de réparation. Ce qui permet à Eyjólfsson de placer un coup de casque nettement au-dessus, et puis c’est tout (58). Le défenseur central islandais revient à la charge plus tard, avec autant de réussite (76). Concrètement, le spectacle n’est pas convié à Copenhague où le Danemark se contente de sa faible avance. À tort, puisque l'Islande pousse en fin de match pour revenir. Et le fait grâce à Kjartansson, trouvé dans le dos de la défense (1-1, 85). Le pays du clapping sauve ainsi l'honneur mais pas pour longtemps, Poulsen obtenant un nouveau penalty dans le temps additionnel. Eriksen exécute la sentence (2-1, 92).Cruel, non ?