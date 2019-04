Berić offre la victoire à Sainté contre Toulouse

Saint-Étienne (4-2-3-1) : Ruffier - Debuchy, Saliba, Perrin, Polomat - Vada, M'Vila - Hamouma (Salibur, 90e), Cabella, Khazri - Berić (Nordin, 65e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.



Reynet - Amian, Shoji, Moubandjé, Cahuzac (Sanogo, 46e), Sylla - Sidibé, Durmaz (García, 60e), Sangaré - Dossevi, Gradel. Entraîneur : Alain Casanova.

Week-end maudit.Déjà défait par les Verts en finale de Coupe Gambardella ce samedi, le Toulouse Football Club avait une occasion de prendre sa revanche face à Saint-Étienne 24 heures plus tard. C’est raté. Un doublé de Robert Berić scelle rapidement la victoire des Stéphanois, provisoirement quatrièmes en attendant la réception de Nantes Marseille pour clore cette 35journée de Ligue 1.Les Verts n’avaient visiblement pas de temps à perdre. Pour leur première occasion, Polomat adresse un centre au ras de la ligne de but que Berić reprend sans mal au premier poteau. Le Slovène inscrit son sixième but de la saison, et le septième est validé huit minutes plus tard à la suite d’un beau service de Hamouma sur Khazri. Lequel offre à Berić sa troisième passe décisive en trois matchs.En face, pas grand-chose à signaler hormis ce but refusé à Sangaré en fin de première mi-temps pour une position de hors-jeu flagrante. Toulouse subit globalement la domination verte et manque même de revenir au score lorsque Max-Alain Gradel manque le penalty qui lui est accordé, suite à un tacle en retard de Debuchy dans la surface.Victoire nette et sans bavure. Les Toulousains peuvent malgré tout remercier Baptiste Reynet et ses quelques parades salvatrices, sans lesquelles l’addition aurait pu être davantage corsée.