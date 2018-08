Un documentaire sur Ferguson sera réalisé par son fils

Honoured to have been chosen and excited to announce our latest documentary feature on #ManchesterUtd icon, Sir Alex Ferguson! https://t.co/tXERD9t9kh — Passion Pictures (@PassionPix) 29 août 2018

JT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après les docu-séries sur la saison victorieuse de City et sur la descente aux enfers de Sunderland , l' Angleterre attend avec encore plus d'impatience le film qui retracera la vie de Sir Alex Ferguson Récemment victime d'une hémorragie cérébrale , le légendaire coach de Manchester United (de 1986 à 2013) a donné son accord à la société de production Passion Pictures pour qu'un documentaire soit réalisé à son sujet, qui plus est par son fils Jason Les caméras auront donc un accès total aux proches et à l’entourage de Sir Alex Ferguson , ainsi qu’à la légende elle-même. Soixante heures d’interview auraient déjà été enregistrées par Fergie et son fils.Du quartier de Govan (Glasgow) à Old Trafford, Jason veut retracer le parcours de l'ancien coach des» .Assurément la plus belle action du début de saison de Manchester United