Un deuxième point en Moselle et pas de quartier dans l'Olympico

Rien de révolutionnaire chez les filles : l'évènement du week-end, c'est la voiture-balai messine qui arrache un match nul, cinq mois après le dernier. Mis à part ça, tout le monde l'a emporté loin de ses terres, à l'image de la bataille des Olympiques qui n'a pas duré bien longtemps. Et c'est un peu à cause de la force de frappe de Griedge Mbock.

3

Ce qu'il faut retenir de la quinzième journée de D1 féminine

Vous avez manqué

Les résultats de la 15e journée de D1 féminine :

Fleury 0-2 Bordeaux

Soyaux 0-3 Paris Saint-Germain

Par Jérémie Baron

Le FC Metz ne gagne toujours pas, mais vient d'engranger un deuxième point sur sa pelouse, face à Guingamp, au terme d'une partie terminée sur un score nul et vierge (0-0). C'est un petit évènement, car cela n'était plus arrivé depuis septembre dernier (2-2 en déplacement face au Paris FC), et les défaites s'enchaînaient depuis (onze). Les trois de devant ont tenu la cadence à l'extérieur : l'OL, leader incontesté, a zigouillé l'autre Olympique (avant-dernier) en Provence (0-8) avec notamment des doublés de Dzsenifer Marozsán et Wendie Renard et un caramel de la nouvelle venue Naomie Feller, le PSG a plié Soyaux en moins de 45 minutes (0-3) grâce notamment à un nouveau but de Marie-Antoinette Katoto (en tête du classement des buteuses avec 16 unités), et Viviane Asseyi a claqué un doublé pour permettre à Bordeaux de gagner à Fleury (0-2). Au classement, seul le Paris FC, large vainqueur à Dijon (0-4) pour sa première série de trois succès cette saison, gagne une place en prenant la cinquième position qui appartenait jusqu'ici à l'EAG. Mention spéciale au quatrième Montpellier qui reste également dans la course après son carton à Reims (1-7).Chez les Mbock, on aime les grosses sacoches sous la barre. Après celle du frérot Hiang'a (20 ans) en Ligue 1 à Toulouse au mois de janvier , c'est au tour de la grande sœur de s'y coller. Un ballon qui navigue d'un bout à l'autre du rectangle vert, une remise d'Amandine Henry, et la défenseuse et DJ des Bleues se transforme en renarde de surface avec une sorte de coup du sombrero suivi d'une praline imparable à bout portant, pour porter le score à 3-0 juste après la pause. Costaud.Si le duel entre le 9et le 5de ce championnat n'a pas fait un pli samedi, le spectacle a été au rendez-vous sur la pelouse du Stade de Reims. Au menu : huit pions pour un violent 1-7, le tout avec huit buteuses différentes : ce serait classique si l'on parlait de l'OL, ça l'est un peu moins avec le MHSC. La liste des lauréates s'étire donc : Sakina Karchaoui, Santi Toletti, Clarisse Le Bihan, Iva Landeka et Lena Petermann en première, Valérie Gauvin, Marie-Charlotte Léger et la réduction du score de Melissa Gomes pour la deuxième. Il fallait voir la détresse du dernier rempart champenois, Grace Rapp, à chaque tremblement de filets de son côté, avec à chaque fois une nouvelle fille à la conclusion. Et on la comprend.Au milieu de la balade du PFC à Dijon (0-4), l'attaquante originaire de Loire-Atlantique (22 ans) a planté deux banderilles en un quart d'heure. Après un bel enchaînement dans la surface au retour des vestiaires, son mojo est tel que sur la deuxième de ses deux réalisations, elle a lobé Emmeline Mainguy de loin dans un angle impossible, depuis son côté droit : les haineux diront que c'était un centre manqué, les plus honnêtes salueront le geste et la maîtrise du vent. En attendant, la future ingénieure, déjà appelée par Corinne Diacre par le passé, a réussi son week-end.» Malgré le succès de ses ouailles, le coach girondin était chafouin samedi, choqué par le champ de patates du stade Auguste Gentelet de Fleury. Le FCF91 ne s'est donc pas doté d'un jardinier particulier ?À l'honneur au tableau d'affichage à Marseille, Mbock attend désormais son featuring avec DJ Khaled.