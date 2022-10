Un des prestataires de l'hôtel des Bleus au Qatar ne respectait pas les droits des travailleurs

Pour parler de l’argent du Qatar et de la Coupe du monde à Michel Platini, il faut bien choisir sa question...La réponse de l'ancien président de l'UEFA : jeudi à 23h sur @france2tv#ComplementDenquete Qatar 2022 : un scandale français ? pic.twitter.com/XH6WKMeDMl — Complément d'enquête (@Cdenquete) October 11, 2022

Ce jeudi à 23 heures sur France 2, et en collaboration avec la Cellule investigation de Radio France, un documentaireproduit par StudioFact s’intéresse aux liens entre la France et le Qatar dans l’attribution de la Coupe du monde 2022. Y sont notamment abordés les rôles de Michel Platini et de Nicolas Sarkozy, les pratiques du groupe hôtelier français Accor présidé par Sébastien Bazin ou encore le timing de la vente du Paris Saint-Germain à QSI.Le réalisateur Pierre-Stéphane Fort se rend au resort Al-Messila, que les Bleus fréquenteront pendant toute la durée de la compétition. En caméra cachée, il découvre que certains prestataires, notamment l’entreprise United Security Services en charge de la sécurité, ne respectent pas les réglementations et les normes de bien-être des travailleurs prévues par le Comité suprême, en dépit de l’enquête menée (ou plutôt, le questionnaire transmis à la direction de l'hôtel) par la FFF.En effet, certains employés résident à l’écart de la ville dans des logements insalubres, entassés à plusieurs dans des petites chambres, avec des parties communes délabrées., assure-t-on dans le documentaire. Ces images ont été montrées à Noël Le Graët, président de la Fédération française de football. Et sa réaction est pour le moins déconcertante., balaye NLG, depuis son bureau parisien.[...][...]Ces révélations ont fait leur chemin, puisque la Fédération a ensuite adressé un courrier confirmant qu’elle se préoccupait des droits des travailleurs au Qatar et tentait d’intervenir pour faire évoluer les choses. On y lit que deet qu’uneOu l'art de s'y prendre au dernier moment.