Un des pires penaltys de l'année tiré en Lettonie

Savukārt šeit pati pendele, kuru totāli izgāza Lemajičs. Šeit gan izskatās pēc tiesnešu kļūdas, neliekot pārsist, jo Mahnovskis vēl pirms sitiena pameta vārtu līniju. Nepamanīja vai bailes no eksplozīvā Mahnovska? pic.twitter.com/8mOceQyybh — LV_futbols (@LV_futbols) September 20, 2020

Il n'y a rien qui va.Recette pour foirer un péno' : prendre une grande inspiration à la Cristiano Ronaldo, faire les fameux petits pas à la Simone Zaza et avoir un gardien qui sort de sa ligne avant le coup de sifflet de l'arbitre. On joue la 88minute du match entre le Rīgas FS et Ventspils dans le championnat de Lettonie. Darko Lemajić, avant-centre du FK RFS, a la balle de match au bout des crampons.Au lieu de lâcher un plat du pied sécurité bien placé sur un côté, l'attaquant serbe foire totalement sa frappe, plein centre, qui termine dans les pieds du gardien adverse. Le portier célèbre comme un fou avant de se rappeler que le match n'est pas encore terminé et qu'il y a un corner à suivre. Le score en restera là (1-1), on n'aurait pas aimé être à la place de Lemajić qui a dû prendre des regards noirs dans le vestiaire.Ça va être compliqué de faire pire.