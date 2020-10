Un Deezer ou un Spotify du foot : bonne ou mauvaise idée ?

Non, Jean-Michel Aulas ne dit pas que des bêtises. D’autant plus lorsqu’il ne s’exprime pas sur son compte Twitter. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa dernière interview accordée au Parisien où il parle d’un « Deezer ou un Spotify du foot » pour répondre à la probable faillite de Mediapro fait réagir. Mais sa proposition est-elle vraiment une bonne idée ?

Par Steven Oliveira

Il existe trois types de personnes. Ceux qui vivent dans le passé, ceux qui sont bien ancrés dans le présent et ceux qui préparent déjà l’avenir. Et ce n’est pas nouveau, Jean-Michel Aulas fait partie de cette troisième catégorie. Alors que la LFP doit faire face à une potentielle faillite de Mediapro, la question est de savoir : qui récupérera les droits TV payés 814 millions d’euros par an jusqu’en 2024, pour 80% des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ? Pour le président Lyonnais, il ne faut pas regarder vers Canal + ou encore BeIN Sports : «» En résumé, une application à lasur laquelle le bouquet ne sera pas des séries ou des films mais des matchs de foot. L’utilisateur n’aura alors qu’à choisir le match qu’il veut regarder parmi les centaines que proposerait l’application.Souvent en avance, l’Allemagne a déjà son « Netflix du sport » . Cela s’appelle DAZN. Et si c’est une boîte britannique, c’est bien outre-Rhin que le service bat son plein. Contre 11,99€/mois - ou 120€ pour un an, soit 10€/mois - les Allemand(e)s peuvent s’offrir un large panel de matchs de foot. Que ce soit en sélection nationale avec la Ligue des Nations, les qualifs de l’Euro et de la Coupe du monde, la Copa América ou encore la CAN. Ou bien en clubs avec les matchs du vendredi et de lundi en Bundesliga, l’Europa League, la Ligue des Champions - à l’exception de l’affiche diffusée sur le service public -, la Liga, la Ligue 1 ou encore la Serie A. Et ceux qui n’ont pas que le football dans leur vie peuvent aussi se faire plaisir devant la NFL, la NBA, la Moto GP, le tennis et même des darts. Sans parler des nombreux reportages comme la série, ou des résumés de matchs de Bundesliga quelques minutes après le coup de sifflet final.À n’en pas douter, les grands gagnants de ce Deezer ou Spotify du football seraient les utilisateurs qui n’auraient plus à payer 18 abonnements différents pour voir leur équipe préférée jouer au football. Et qui, contre une somme raisonnable, pourraient tout avoir sur une seule et même application. Et les clubs dans tout ça ? Difficile de juger la perte ou le gain pour eux. Car il semble évident que les prix payés pour les droits TV seraient inférieurs à ce qu’avait balancé Mediapro. Mais comme pour Deezer ou Spotify, ils pourraient obtenir une prime d’intéressement proportionnel au nombre d’abonnés qui regardent une rencontre les concernant. En revanche, les grands perdants de cette affaire pourraient être les chaînes "traditionnelles" comme Canal + et BeIN Sports qui ne pourraient plus vraiment lutter. Tout comme les sites de streaming et l’IPTV qui, à l’image des sites de téléchargement de musique illégale, devraient perdre du terrain avec l’arrivée d’un Deezer ou d’un Spotify du football.Premièrement, pour que cela fonctionne totalement, il faudrait que cette application obtienne tous les droits - ou du moins une grosse partie - du football mondial. Ce qui est loin d’être gagné. Car si ce Spotify ou Deezer du football n’avait que la Ligue 1 par exemple, cela se résumerait à souscrire à la chaîne Téléfoot. En moins cher et en fonctionnel bien évidemment. Deuxièmement, en passant exclusivement par internet, cette application aurait l’avantage de ne pas attendre l’accord de tel ou tel opérateur pour être diffusée sur leur boîtier, mais aurait l’inconvénient de nécessiter une bonne connexion internet. Car oui, tout le monde ne peut pas avoir la fibre en France. Pour le reste, bien évidemment que cela ressemble à un rêve pour tout fan de ballon rond.En comparant cette future application à Spotify et Deezer, Jean-Michel Aulas avait peut-être quelques idées derrière la tête des fonctionnalités qu’elle pourrait piquer aux deux plateformes de streaming. Comme par exemple le tri de matchs par genre (Latino, Classique, Variété Française ou encore rock). Ou bien la reprise des playlists. On pourrait très bien imaginer une playlist de matchs "Années 90", "TOP 100 des matchs les plus regardés" ou encore "Parfait pour la sieste". À moins que JMA ne pensait à la fonctionnalité "Match aléatoire" où l’application choisirait un match en direct au hasard, avec interdiction de changer avant 30 minutes. Et tant pis si vous tombez sur une obscure rencontre de D2 slovène.