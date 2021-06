Un magnifique Danemark coule la Russie et file en huitièmes

Au bord de l'élimination après deux défaites, le Danemark s'est offert une large victoire sur la Russie (1-4) pour s'installer à la deuxième place de ce groupe C, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Portés par leurs supporters dans un Parken Stadium de Copenhague aux anges, Simon Kjær et ses coéquipiers ont gagné le droit de poursuivre leur épopée au terme d'une soirée parfaite, et retrouveront le pays de Galles pour rêver plus grand.

Au royaume de Damsgaard

De l'enfer au paradis

Russie (3-4-3) : Safonov - Dzhikiya, Diveyev, Koudriachov (Karavayev, 67e) - Fernandes, Ozdoev (Jemaletdinov, 62e), Zobnin, Kouziaïev (Moukhine, 67e) - Golovin, Dzyuba, Miranchuk (Sobolev, 62e). Sélectionneur : Stanislav Tchertchessov.



Danemark (3-4-3) : Schmeichel - Christensen, Kjær, Vestergaard - Wass (Stryger, 60e), Højbjerg, Delaney (Jensen, 86e), Mæhle - Damsgaard (Nørgaard, 72e), Poulsen (Dolberg, 60e), Braithwaite (Cornelius, 86e). Sélectionneur : Kasper Hjulmand.

Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Malheureux depuis le début de cet Euro et tout proche de la sortie, le Danemark a trouvé les ressources pour doucher une formation russe décevante depuis le début du tournoi, et s'offrir le droit d'aller disputer un improbable huitième de finale. Un soir où Mikkel Damsgaard, rayonnant il y a tout juste quelques jours face à la Belgique, a montré la voie aux siens d'une superbe ouverture du score, avant que la Russie ne se saborde complètement en seconde période. Portés par un public comblé, Martin Braithwaite et ses copains ont désormais rendez-vous avec le pays de Galles, samedi, pour poursuivre une aventure qui a tout pour devenir magnifique.Auteurs d'une entame tonitruante jeudi dernier face à la Belgique, les Danois peinent pourtant cette fois à entrer pleinement dans la rencontre et laissent l'initiative à uneen position de force au coup d'envoi. La tour de contrôle Dzyuba veille devant, le milieu de terrain russe gagne la majorité de ses duels, et Golovin allume la première mèche au terme d'un joli slalom (18). Dos au mur, les protégés de Kasper Hjulmand ne trouvent pas les décalages, et les deux dynamiteurs, Poulsen et Braithwaite, semblent avoir perdu leur allumette. Alors Højbjerg s'essaie à un coup de canon de loin, histoire de faire frissonner tout le monde (29). Moment choisi par le tout jeune Damsgaard pour sortir de sa boîte et faire chavirer un Parken Stadium qui n'attendait que ça d'un fabuleux coup de patte de l'entrée de la surface. Libérés, délivrés, les hôtes s'emballent enfin, mais Delaney reste trop court après une remise de Vestergaard sur corner (41).Le vent a tourné en faveur des Blancs, et l'intensité monte d'un cran. Hjulmand décide de modifier sa ligne défensive en demandant à Andreas Christensen de monter dans le milieu pour pousser Delaney et Højbjerg plus haut. Certainement bien conscient de la supériorité de son adversaire, Zobnin décide de lui offrir littéralement le deuxième but du soir, sur un ballon en retrait directement dans les pieds de Poulsen, qui n'en demandait pas tant. La Russie a clairement la tête sous l'eau, et ne doit son salut qu'à un penalty accordé par M. Turpin et transformé par DzyubaOui, mais voilà, ces Danois, galvanisés par l'ouverture du score de la Belgique face à la Finlande dans le même temps et un stade en fusion, se ruent vers l'avant pour aller chercher un troisième but synonyme de deuxième place. C'est chose faite après une action incroyable, sur laquelle Safonov s'impose d'abord devant Christensen puis Kjær, avant que le joueur de Chelsea ne balance une mine de 20 mètres, imparable. Trois buts et bientôt quatre, sur un contre supersonique conclu par l'intenable Joakim Mæhle, récompensé d'une phase de poules brillante. La nuit promet d'être belle, du côté de Copenhague.