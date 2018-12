Un contrat en or massif pour Zaha en Chine ?

1

La star du mercato s'appellera peut-être Wilfried Zaha . Pour cause : l'Ivoirien pourrait devenir l'un des joueurs les mieux payés du monde en rejoignant la Chine Selon les médias anglais, le joueur arrivé à Crystal Palace en 2014 serait dans le viseur des Chinois de Dalian Yifang (le club entraîné par Bernd Schuster ). Ces derniers ne seraient pas là pour blaguer puisqu'ils seraient disposés à sortir les gros moyens pour attirer l'attaquant qui a inscrit trois buts en quinze matchs depuis le début de saison.Une offre important qui comprendrait un salaire phénoménal. On parle de plus de 12 millions par an plus 2,5 de bonus et des voyages en première classe pour lui permettre de revenir régulièrement en Angleterre . Au passage, en acceptant la transaction, ce qui n'est pas encore fait, Crystal Palace pourrait également récupérer un joli petit pactole pour laisser partir son joueur, sous contrat jusqu'en 2023.Autant dire que les autres clubs anglais et européens qui auraient pu s'intéresser à Zaha peuvent ranger leur carnet de chèques. À moins que le club chinois ne décide de se tourner vers Clinton Njie