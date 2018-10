Un coéquipier du Sporting Portugal sauve la vie de Romain Salin

The dramatic moment Sebastián Coates prevented teammate Romain Salin from choking after he collided with the post ??? pic.twitter.com/uVirlOHUpJ — ESPN UK (@ESPNUK) 9 octobre 2018

CG

Grosse frayeur au Portugal.Le drame n'était pas loin, dimanche soir, lors du match entre Portimonense et le Sporting Portugal en championnat. Peu de temps avant la pause, le Japonais Shoya Nakajima a fait le break pour les locaux en trompant Romain Salin , le portier du Sporting. Sauf que dans sa tentative d'arrêter le ballon, le Français a heurté le poteau avec sa tête. Un choc impressionnant qui a mis l'ancien gardien de Lorient et Guingamp complètement KO.Le staff médical s'est précipité vers le joueur pour le secourir, mais c'est Sebastián Coates qui lui a probablement sauvé la vie. Son coéquipier uruguayen a eu l'excellent réflexe d'intervenir et de tenir la langue de Salin, visiblement inconscient au sol, pour éviter l'asphyxie. Dans la foulée, le Mayennais a cédé sa place au Brésilien Renan Ribeiro, avant d'être transféré à l'hôpital le plus proche. La défaite du Sporting (4-2) doit maintenant lui sembler bien dérisoire.La bonne nouvelle : il ne souffre d'aucune séquelle.