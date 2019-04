Un club vénézuélien joue (et gagne) deux matchs le même jour

FINAL! Deportivo Lara?? cerró el día perfecto: venció 2-1 a Huracán?? por Copa Libertadores, después de ganar 3-2 ante Llaneros de Guanare por el torneo venezolano ESTA MISMA TARDE. Manzano hizo uno de penal, uno en contra y se fue expulsado. Por mismo grupo: Emelec 0-Cruzeiro 1 pic.twitter.com/6lt0FAjsfk — VarskySports (@VarskySports) 4 avril 2019

DDG

Onze Kanté vénézuéliens en action.Jeudi, un joueur du club vénézuélien du Deportivo Lara avait fait sensation en réussissant un incroyable combo but - passe décisive - but contre-son-camp - exclusion dans le même match. Mais le véritable exploit était en fait ailleurs tout en étant pourtant bel et bien sous les yeux des spectateurs lors de cette même rencontre.Bernaldo Manzano (l'homme à tout faire en question) et ses partenaires disputaient en effet leur deuxième match de la journée, avec 5h30 d'intervalle : le premier en championnat sur la pelouse de Llaneros à 15h (victoire 3-2) et le deuxième en Copa Libertadores face à Huracán (victoire 2-1).Sans oublier le petit five entre potes pour clôturer la soirée.