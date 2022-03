Un club ukrainien met son stade à disposition des enfants pour s’entraîner

AEC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le FC Kolos Kovalivka, club de première division ukrainienne, a invité les enfants à venir s'entraîner dans le stade de 5000 places du club, via un post Facebook. À partir de ce mercredi, tous les enfants pourront s’entraîner aux côtés des joueurs de l’équipe première, du staff et de la direction entre 12h et 14h tous les jours,. Le village de Kovalivka, 1600 habitants, au sud-ouest de Kiev a relativement été épargné par les bombardements jusqu’à présent et les infrastructures du club sont pour l’instant intactes.Le club n’est tout de même pas complètement épargné par l’invasion russe, puisque l’un de ses préparateurs physiques a été fait prisonnier par des soldats russes dans la capitale, et Andriy Bogdanov, l’un des joueurs du club et international ukrainien, a pris les armes pour rejoindre les forces armées ukrainiennes. À en croire le président du club Andriy Zasoukha qui témoigne auprès du Télégramme , ils seraient une dizaine au sein du club à avoir suivi cette voie. Le dirigeant ajoute aussi que désormais le stade est devenu un point central de l’envoi d’aide vers le front, et que les bus de l’équipe servent désormais à l’évacuation de civils.