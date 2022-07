Un club saoudien proposerait 250 millions d'euros sur deux ans à Cristiano Ronaldo

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Crésus et les pétrodollars, une saga indémodable. Comme indiqué par le quotidien espagnol AS , un club saoudien - dont l'identité est encore inconnue - offrirait un contrat pharaonique à Cristiano Ronaldo : 250 millions d'euros... sur deux ans. Dans l'affaire, Jorge Mendes et consorts auraient droit à plus de 20 millions de commission. Un an après son retour en grande pompe du côté de Manchester United, et au terme d'une saison réussie d'un point de vue personnel (24 pions en 38 apparitions), CR7selon son club.Mais le quintuple Ballon d'or voudrait à tout prix disputer la Ligue des champions et fuir le vestiaire mancunien pour de bon. Et si les cadors européens continuent de le refuser ou de l'ignorer... il se pourrait que son intérêt et celui des- qui récupéreraient 30 millions d'indemnité de transfert, au passage - convergent vers Riyad.Se rapprocher du Qatar avant le jour J, ça se tient.