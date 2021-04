Un club letton va intégrer son championnat… à partir de la 6e journée

Fait inouï : suite à une décision du TAS, le championnat letton va accueillir un club supplémentaire alors que 5 journées ont déjà été disputées.Un club, créé en 2021 avec des proprios arméniens, qui ne comptait que 8 joueurs à 36h de son 1er match.https://t.co/zHU449ejQH — Tristan Trasca (@TristanTrasca) April 23, 2021

AL

Savoureuse Lettonie.La sixième journée de Virslīga, le championnat letton, se tiendra ce samedi. En plus du derby de Riga entre le Riga FC et le RFS, les amoureux de folklore se passionneront sans doute pour le tout nouveau derby de Jūrmala opposant le Noah au Spartaks, à 16 heures.En effet, le Noah Jūrmala, né en janvier dernier suite à d'étranges combines entre les propriétaires arméniens du FC Noah Erevan et celui du Lokomotiv Daugavpils, alors lauréat de D2 lettone et fraîchement promu, vient de se voir accorder le droit de prendre part à la nouvelle édition de Virslīga. On vous explique : après une série d'amicaux plus qu'encourageante, la nouvelle équipe de Jūrmala voit sa licence retoquée par la Fédération lettone (LFF). En cause, des promesses d'ordre financières non tenues. Le gros des joueurs quitte alors aussitôt un navire déjà à la dérive.Pourtant, alors que la saison vient de démarrer au pays de Māris Verpakovskis, le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne, dernier recours pour ce genre de cas désespérés, estime contre toute attente que le Noah peut réintégrer le championnat et récupérer sa licence. Résultat, après un calendrier réarrangé à l'emporte-pièce, Noah se retrouve avec huit joueurs sur la ligne de départ. Un recrutement express est actuellement en cours, à moins de 24 heures du derby.Il faut dire que le logo mi-Nantes, mi-Juventus sentait déjà la soupe aux choux.