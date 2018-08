Un club écossais gagne son premier match depuis 470 jours

221

WE'VE WON À LEAGUE GAME!470 days later we have secured our first League win since beating Albion Rovers 29th April 2017 1-0 at Glebe Park.Brechin City 1-0 East Fife, Sinclair. — Brechin City (@BrechinCFC) 11 août 2018

Mieux que les Invincibles d’ Arsenal 2003-2004, l'équipe de Brechin City 2017-2018.Ce samedi soir, le chaudron du Glebe Park a explosé. Explosé de soulagement. Son équipe de Brechin City, en League one, le troisième échelon du foot écossais, a battu East Fife par la plus petite des marges. Une victoire 1-0 qui permet à City de mettre fin à une interminable série de 38 matchs sans victoire en 470 jours, la dernière remontant au 29 avril 2017 face aux Albions Rovers, toujours sur le score de 1-0.Pas la peine de préciser que cette malédiction leur a coûté la relégation en troisième division. Et qu’avec cette victoire, ils comptent bien retrouver le niveau supérieur. Loïs Diony n'est pas mort , Brechin City non plus.