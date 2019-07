Pénalité de 26 points et relégation pour un club amateur

VLU

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tuer un club amateur, mode d'emploi.Selon les informations de Foot-Amateur, le club de Régional 3 Pays de la Loire, Le Mellinet Nantes, a été relégué à l'échelon inférieur après avoir subi une sanction... de 26 points, tous infligés pour des faits s'étant déroulés sur un seul match ! À l'issue d'une rencontre contre Aron le 24 mars 2019, une bagarre a en effet éclaté entre les joueurs dont trois ont également été suspendus deux ans par la Ligue. Le club a écopé de sept points de pénalité pour chaque suspension de deux ans (trois suspensions, soit 21 points en tout) et de cinq points supplémentaires pour avoir récolté 37 sanctions.Au cours de la saison, le club amateur avait acquis son maintien à la régulière en engrangeant 32 points et en se maintenant à 17 unités de la place de premier relégable. Avec la sanction, il ne compte désormais plus que... six points et figure à la dernière place du classement. Certains des joueurs sanctionnés auraient décidé d'arrêter le football, et les trois co-présidents du club pourraient abandonner le club.À bout de souffle.