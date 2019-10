Un club de League One publie une offre d’emploi pour trouver un avant-centre

QJ

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Club anonyme recherche grantatakan.Un club de League One (D3 anglaise) vient de publier une offre sur Indeed, un site spécialisé dans la recherche d'emploi. Et ce n'est ni pour un cuisinier ni pour un nouveau secrétaire, mais bien pour un «» Salaire ? entre 50 000 et 75 000 livres par an. On ne connaît pas le nom du club en question, mais il est précisé qu'il évoluait encore récemment en Premier League. Bolton, Portsmouth et Sunderland pourraient donc bien être de potentiels employeurs.Zubizaretta aurait-il été meilleur en utilisant cette stratégie ?