Un club de Gaza demande l'annulation d'Argentine-Uruguay, à Tel-Aviv

El Club de Fútbol Khadamat Rafah de Gaza, finalista de la Copa palestina, pidió a Argentina y Uruguay cancelar el amistoso previsto para este mes en Israël. https://t.co/guxm6YafxK — Ecos Uruguay (@uyEcos) October 31, 2019

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Bis repetita.Le 19 novembre, une rencontre entre l'Uruguay et l'Argentine est programmée au stade Bloomfield de Tel-Aviv. Mais ce match n'aura peut-être pas lieu pour deux raisons. La première : la Fédération israélienne de football a saisi l’UEFA et la FIFA, afin de demander l'annulation ou le report d'une partie susceptible de faire de l'ombre à Israël-Macédoine, prévu le même jour et comptant pour les qualifications à l'Euro 2020.La seconde : le club Khadamat Rafah de Gaza ont demandé aux deux fédérations (argentine et uruguayenne) d'annuler la rencontre, comme cela avait été le cas pour un Israël-Argentine l'année dernière . En plus d’accuser Israël d’utiliser des rencontres sportives pour cacher ses crimes et ses manquements au droit de l’Homme, le club gazaoui met aussi la lumière sur les permissions de sortie non attribuées à la plupart de ses joueurs pour disputer la finale de coupe de Palestine en Cisjordanie.