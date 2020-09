17

QB

Quoi de neuf, docteur ?Le Bedale AFC, basé dans le Yorkshire, ne fait pas les choses à moitié. Ce club de North Riding League, 11échelon de la pyramide du football anglais, a dévoilé ce jeudi son quatrième maillot pour la saison 2020-2021, et autant vous prévenir, votre rétine risque d’être irritée à la vue de ces images. Les joueurs de champ porteront en effet une tenue où apparaît une carotte géante, avec un ciel bleu et quelques nuages au niveau du haut du corps et des manches. Le gardien, lui, aura « la chance » de porter une tenue esprit « râpe à fromage » .Rassurez-vous, ces maillots ont été créés en partenariat avec l'association Prostate Cancer UK. Une partie des revenus tirés des ventes sera ainsi reversée à cette cause. Le club est coutumier du fait puisqu'il avait déjà dévoilé des maillots « hot-dog » ou « barbecue » ces dernières années.Beau geste, mais maillot moche, il faut le dire.