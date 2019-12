Un choc Real-City, Liverpool se coltine l’Atlético

C’était attendu : le tirage au sort des huitièmes de finale de C1 vient de dévoiler des affiches explosives où plusieurs cadors vont risquer leur peau. Le Real Madrid affrontera Manchester City, l’Atlético de Madrid tombe contre Liverpool et Chelsea se coltine une nouvelle fois le Bayern Munich. Miam.

Le choc de titans :

L’affiche la plus sexy :

L’affiche la moins attendue :

L’affiche la plus sous-cotée :

Le grand classique :

La spéciale Maradona :

C’est donc officiel : Zinédine Zidane ou Pep Guardiola va sortir de cette Ligue des champions 2019-2020 dès les huitièmes de finale de la compétition. Il fallait voir la mine déconfite d’Emilio Butragueño au moment de voir l’affiche révélée pour comprendre que récupérer le double champion d’Angleterre en titre est tout sauf un cadeau. Pire encore : largués à quatorze points de Liverpool en Premier League cette saison, lespourraient mettre toutes les chances de leur côté en C1 afin d’empocher un prestigieux trophée en fin de saison. Cependant, que les Madrilènes se rassurent : Manchester City est tout aussi malheureux d’affronter l’équipe à éviter parmi les deuxièmes en phase de poules. Auteur d’une saison blanche l’an passé, mais prêt à tout casser cette saison pour renouer avec le succès, le Real Madrid constitue une menace de taille en Coupe d'Europe.C’était en demi-finale de C1 2015-2016. Le Real Madrid de Zinédine Zidane s’était imposé contre le Manchester City de Manuel Pellegrini avec un seul but lors de deux rencontres (0-0, 1-0). Le buteur providentiel ? Gareth Bale au Santiago-Bernabéu.Certes, Liverpool semble être encore plus fort que l’année dernière comme en témoigne son fantastique parcours en championnat. Certes, Liverpool va avoir l’opportunité de renouer avec le Wanda Metropolitano, le stade qui a vu lesêtre sacrés champions d’Europe contre Tottenham il y a six mois de cela. Mais en toute objectivité, il ne faut pas s’y méprendre : le tenant du titre hérite d’un gros morceau en huitième de finale de la C1. En recherche constante de phases de jeu rapides et d’explosivité en matière de construction offensive, Liverpool va être confronté à un bloc en 4-4-2 de l’Atlético de Madrid que toute l’Europe connaît déjà grâce à la science tactique de Diego Simeone. Si la manche aller à Madrid permet auxde rester dans le sillage de la machine concoctée par Jürgen Klopp, le retour à Anfield Road peut vite se transformer en cadeau empoisonné. Attention, danger.C’était en demi-finale de la Ligue Europa 2009-2010. Vainqueur par la plus petite des marges au Vicente-Calderón (1-0), l’Atlético de Madrid était parvenu à garder la main à Anfield Road grâce à la règle du but à l’extérieur pour se hisser en finale (2-1). Les deux buts madrilènes ? Inscrits par l'immense Diego Forlán.Oui, il y aura au moins un invité surprise pour les quarts de finale de la compétition. Pas tellement espéré par ceux désireux de voir les gros poissons batailler dans le top 8 européen, ce duel italo-espagnol aura la possibilité de redonner ses lettres de noblesse au FC Valence, double finaliste malheureux de la Ligue des champions en 2000 et 2001. Favori de cette double confrontation après avoir terminé en tête d’un groupe où l’Ajax Amsterdam s’est fait reverser en Ligue Europa, Valence devra toutefois prendre la mesure d’un adversaire bergamasque en pleine effervescence. Qualifiée pour la première fois de son histoire à ce stade de la compétition, la Dea a obtenu son ticket dans la douleur, démarrant sa poule par trois défaites, ce qu'aucune écurie n'avait jamais réussi à transformer en qualif' jusqu'ici.José Mourinho peut se frotter les mains : Tottenham vient d’hériter d’un tirage plutôt favorable pour accéder aux quarts de finale de la compétition. Pourquoi ? Déjà parce que Leipzig est sans doute en train de se dire que la méforme actuelle du Bayern Munich en Bundesliga peut lui permettre de jouer les premiers rôles en Bundesliga, voire d’obtenir le tout premier titre de champion d’Allemagne de sa jeune histoire. Ensuite, parce que Tottenham, finaliste de la dernière édition, possède l’expérience nécessaire pour passer un tour supplémentaire et se rapprocher un peu plus d’une nouvelle finale. Enfin et surtout : il y avait pire comme premier de poule à tirer. Bon, Leipzig, pimpant leader de Bundesliga, a aussi le droit de se dire que cette opposition - face à un club suffisamment malade pour avoir déjà changé de coach cette saison - lui offre une réelle chance d'accéder au top 8 européen.L’originalité c’est bien, mais le traditionnel possède aussi son lot de plaisir. Cette année, ce sera donc une opposition entre Chelsea, vainqueur de l’édition 2011-2012, et le Bayern Munich, quintuple vainqueur de la C1 en 1974, 1975, 1976, 2001 et 2013. D’après les forces en présence, cette opposition anglo-allemande devrait être très équilibrée étant donné la présence de Chelsea dans le top 4 actuel en Premier League et la grosse méforme du Bayern Munich, actuel cinquième de son championnat. Concernant les confrontations précédentes, le quart de finale en 2004-2005 constitue un choc mythique où lesd’un Frank Lampard joueur s’était qualifié en Bavière pour le dernier carré (4-2, 2-3). À Lampard de répéter cette performance depuis son banc de touche.C’était la finale de la C1 2011-2012 à Munich. Chelsea s’était imposé au bout d’une crispante séance de tirs au but (1-1, 3-4 tab). L’heure de la vengeance pour le Bayern ?Si le FC Barcelone devait choisir son adversaire pour le mois de février, il n’aurait pas choisi Naples en priorité. En revanche, voir lescroiser le fer avec le Barça n’est pas une si mauvaise nouvelle pour l’ogre catalan. Englué dans une bisbille interne avec sa direction, l’effectif napolitain subit les conséquences d’une mauvaise ambiance avec le départ controversé de Carlo Ancelotti remplacé par Gennaro Gattuso. En difficulté en championnat, les Napolitains - qui ont fêté l'arrivée de leur nouveau coach par une défaite à domicile contre Parme - vont recevoir Messi et consorts avant de se déplacer au Camp Nou. Une affiche novatrice car les deux clubs ne se sont jamais rencontrés depuis la création de la nouvelle formule en C1. Sortis leaders d’une poule où le Borussia Dortmund et l’Inter faisaient office d’épouvantails, lesapparaissent logiquement favoris de cette double confrontation qui fera forcément frissonner Diego Maradona, qui a déjà transpiré dans le maillot de ces deux clubs.