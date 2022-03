Un choc entre le Real et Chelsea pour les quarts de la Ligue des champions

2

Après des huitièmes de finale pleins de rebondissements, les quarts de finale pointent le bout de leur nez avec, en, une affiche très alléchante entre le Real Madrid et Chelsea. Une rencontre au parfum doux-amer, puisque la saison dernière, les Madrilènes avaient été éliminés par lesen demi-finales. L'autre gros rendez-vous opposera Manchester City à l'Atlético de Madrid. Coup dur en revanche pour les « petits poucets » Villarreal et Benfica, lesquels ont respectivement hérité des ogres du Bayern Munich et de Liverpool. Et non, pas d'erreur cette fois-ci. Il n'y a bel et bien aucun club français à signaler dans les candidats au dernier carré.