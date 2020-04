Un calendrier potentiel de reprise de la C1 en août dévoilé

Le calendrier complet imaginé par la Gazzetta dello Sport

Ça va être serré.Même si l'UEFA étudie la possibilité de terminer la Ligue des champions par des matchs à élimination directe en cas de besoin, elle privilégie toujours l'option de clore la campagne actuelle grâce à la formule classique de la compétition. Alors qu'il est de plus en plus probable que les championnats nationaux se déroulent en priorité une fois le déconfinement officialisé, la C1 pourrait ainsi prendre le relais des compétitions domestiques début août.Si tel était le cas, la Gazzetta dello Sport dévoile ce vendredi un calendrier potentiel de reprise, dans l'objectif de terminer la compétition le 29 août à Istanbul. Des dates toutes plus serrées les unes que les autres, qui verraient notamment les huitièmes de finale retour se disputer les 7 et 8 août avant d'enchaîner ainsi tous les trois jours jusqu'à la finale.Le casse-tête prendra-t-il fin un jour ?Juventus-Lyon et Manchester City-Real MadridBayern Munich-Chelsea et Barcelone-NaplesQuart de finale allerQuarts de finale retourDemi-finales allerDemi-finales retourFinale