Un buteur de Régional 3 claque un septuplé dans la Loire

Notre équipe fanion affrontera l'AS Chambéon-Magneux en quarts de finale de la Coupe de la Loire. Le match aura lieu le jeudi de l'ascension, le 26 mai prochain au stade des Ollières. pic.twitter.com/tG9X6rLdTQ — L'Étrat la Tour Sportif (@letratlatoursp) May 2, 2022

7 à la maison.Loin des lumières de la Ligue des champions, d'autres attaquants martyrisent les défenses. Nicolas Louis, avant-centre de l’Étrat la Tour, est de cette catégorie. Samedi 30 avril, c'est lors de la réception du FC Saint-Étienne au complexe des Ollières que Nico a décidé de sortir le grand jeu lors de la victoire des siens sept but à deux. Pas d'humeur à partager, Nicolas Louis a tout simplement inscrit les sept pions de l'Étrat la Tour. D'après Le Progrès , les spectateurs ont assisté à une véritableavec deux penaltys, un lob de 25 mètres et des buts de renard. L'ogre a même touché le poteau et la barre.Nicolas Louis efface ainsi le précédent record qui datait de 2002 selon, à savoir un sextuplé de Waddie Tissa pour l'AS algérienne de Chambon. Sans surprise, l'expérimenté avant-centre est le meilleur buteur du championnat avec 32 réalisations en 19 matchs. Et il va en falloir encore quelques-unes pour aller chercher les premiers de Saint Galmier Chambœuf, qui comptent un point d'avance. Toujours qualifié en Coupe de la Loire, le club vise par ailleurs le doublé.Pas étonnant d'être un tueur (devant le but) quand on a un prénom comme patronyme.